L’OCDE i el G20 han donat forma definitiva a l’acord per reformar les normes fiscals internacionals en virtut del qual les empreses multinacionals pagaran un mínim del 15% en impostos a partir del 2023. El pacte, signat per 136 països i jurisdiccions que representen el 90% del PIB mundial, també inclou reassignar més de 125.000 milions de dòlars de beneficis d’un centenar de les multinacionals més grans i rendibles del món a països d’arreu del planeta, per garantir que aquestes empreses paguin una quota «justa» d’impostos on operin i generin beneficis. L’acord s’ha madurat durant anys i recentment s’hi han adherit Estònia, Hongria i Irlanda. Dels 140 països i jurisdiccions de l’OCDE, encara falten Kènia, Nigèria, el Pakistan i Sri Lanka.

L’anomenada «Solució de dos pilars» es lliurarà a la reunió dels ministres de Finances del G20 que tindrà lloc a Washington, als EUA, el 13 d’octubre, i després a la cimera dels líders del G20 a Roma a finals de mes.

Distribució «més justa»

Segons els càlculs de l’OCDE, el nou pla de fiscalització permetrà que els països cobrin uns 150.000 milions de dòlars anuals en nous ingressos. El primer pilar, afegeix l’ens, «garantirà una distribució més justa» dels beneficis i dels drets tributaris entre els països respecte de les empreses multinacionals més grans i rendibles. Aquesta mesura afectarà les multinacionals amb vendes mundials superiors als 20.000 milions d’euros i una rendibilitat superior al 10%. L’OCDE les considera les «guanyadores de la globalització».

El segon pilar introdueix un tipus mínim global de l’impost sobre les societats fixat en el 15%, que s’aplicarà a les empreses amb ingressos superiors a 750 milions d’euros.