Si durant el primer estiu de pandèmia, l’any 2020, el sector nàutic va tancar la temporada amb dades que superaven les seves expectatives, enguany han arribat a les d’abans de la crisi sanitària, segons ha confirmat Pedro Pérez, president de l’Associació d’Empreses Nàutiques d’Empúriabrava. L’entitat agrupa una trentena de referències de la marina castellonina, la badia de Roses i el seu àmbit d’influència i és una de les més representatives de la navegació de lleure a la Mediterrània occidental.

«No ens podem queixar, aquest estiu, i ja des de la primavera, tothom ha treballat molt bé. El mar és un espai segur i això ens ha ajudat a tenir un volum de feina molt important en tots els sentits», diu Pérez. El representant nàutic destaca que «hi ha hagut molt de moviment de compra i venda, tant d’embarcacions noves com de segona mà. En aquest segon cas, molts vaixells s’han venut per anar a l’estranger. Aquí, les embarcacions estan molt ben cuidades, quan s’acaba la temporada, la majoria estan guardades fora de l’aigua, en llocs segurs que eviten la degradació per les inclemències del temps. Acaben navegant només tres o quatre mesos a l’any i el manteniment és excel·lent, això fa que siguin molt buscades, fins i tot des de països del nord d’Europa. L’oferta nàutica de la nostra zona és de molt alta qualitat, els serveis de venda i de postvenda són excel·lents i això es nota quan ho comparem amb altres espais on la navegació de lleure també és important».

Pel president de l’Associació d’Empreses Nàutiques d’Empuriabrava, «cada temporada que passa és més clara la importància del sector nàutic en l’economia del territori. La navegació de lleure té una importància cabdal quan parlem de turisme i de l’atractiu de la costa empordanesa, encara que sovint aquest fet no es té en compte. No hi ha cap estudi de què representa en el PIV comarcal, però només cal veure el nombre d’empreses, treballadors i moviment econòmic que genera».

Retorn a la Fira del Vaixell

Aquest mercat constant de compra venda d’embarcacions noves i usades s’hauria pogut accentuar amb la celebració de la Fira del Vaixell d’Ocasió d’Empuriabrava, ajornada consecutivament aquests dos darrers anys a causa de les restriccions de la pandèmia. Pedro Pérez espera «poder tornar a la normalitat la Setmana Santa de l’any vinent». De fet, aquest esdeveniment havia acumulat trenta-una edicions fins a l’any 2019 i, de manera simbòlica, sempre ha marcat l’inici de la temporada turística en aquesta zona de la Costa Brava.

La sala polivalent de Castelló d’Empúries va acollir l’assemblea general de la Comunitat d’Usuaris de la Marina d’Empuriabrava, presidida per l’empresari nàutic. L’entitat, juntament amb la nova concessionària Empuriaport SL, ha arribat darrerament a importats acords amb grups d’usuaris que des de feia molts anys refusaven col·laborar amb les despeses de la Comunitat, un organisme d’obligada participació per a tots els propietaris que tenen casa al canal i amarratge en ports interiors.

Un dels punts forts de l’ordre del dia va ser el de l’avantprojecte del parc eòlic marí previst davant de la badia de Roses. «Estem acord que tots hem de treballar per aconseguir una captació d’energia més sostenible, però no a qualsevol preu». El representant dels usuaris de la marina comenta que «es diu que els molins estaran a vint-i-quatre quilòmetres d’Empuriabrava però seran només deu des de Cadaqués i quinze des de l’Estartit i les Medes. Els velers, quan estiguin en marxa, no podran ni acostar-s’hi. Les empreses nàutiques –ell també presideix el gremi del sector– hi estem totalment en contra, els impediments per a la navegació seran molt grans».