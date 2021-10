L’encariment de les matèries primeres i del transport, particularment des del sud-est asiàtic, entre altres factors, han elevat els costos dels fabricants de joguines fins a un 40%, la qual cosa els fa preveure un «inevitable» increment dels preus de venda al públic. Així ho calcula l’Associació Espanyola de Fabricants de Joguines (AEFJ), el responsable de Promoció Exterior de les quals, Oliver Giner, afirma que fins al juliol les empreses del sector han suportat una pujada mitjana en els costos variables d’entre el 20% i el 40%. «La joguina està patint els mateixos problemes» que la resta dels sectors, explica Giner, si bé adverteix que els fabricants de joguines a Espanya «han intentat anticipar-se» a aquests problemes, perquè en fabricar-se a l’estiu «ja s’han proveït al gener de matèries primeres».

Sobre el repunt del preu de les matèries primeres per fabricar joguines, l’AEFJ posa com a exemples d’alguns dels polímers que han doblat el seu preu el PVC (35% més); els polièsters (90%) i poliamides (45%); els tubs de ferro per a tricicles o bicicletes (30%) o el cartró (25%).

Respecte el transport marítim d’aquestes matèries, el sector està pagant des dels principals ports del sud-est asiàtic al de València un 400% més que fa un any per un contenidor dels anomenats grans. Segons les dades de la patronal, per un contenidor dels de major grandària carregada es pagava 3.000 dòlars el 2020, mentre que ara el preu s’ha disparat fins als 15.000 dòlars de mitjana.

Els retards en la cadena de subministrament han estat quantificats pel sector en aproximadament el doble, des de les 4 o 5 setmanes que trigava a arribar una comanda des de la Xina a Espanya el passat estiu fins a les actuals 9 o 10 setmanes. Giner posa l’accent que aquesta problemàtica, a la qual s’ha sumat l’elevat preu de l’energia a Espanya, «ha provocat la tempesta perfecta» en el sector.

Sobre si aquesta situació repercutirà en els preus, principalment de cara a la campanya de Nadal, Giner comenta que «dependrà de cada empresa», però assegura que els catàlegs «estaran disponibles i a l’abast del consumidor». «És molt complex dir ara si tota aquesta situació afectarà els preus i només ho veurem d’aquí a uns mesos», afegeix el responsable de Promoció Exterior de l’AEFJ, qui apunta que en qualsevol cas sembla clar que amb aquestes mitjanes en els costos variables, el fabricant «haurà de traslladar aquest sobrecost» al producte.