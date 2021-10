Amb la gran globalització i digitalització dels últims anys, podem trobar inversions alternatives de productes a un nivell més estandarditzat. Es tracta d’inversions no tradicionals que tracten d’obtenir rendibilitat amb independència de l’evolució dels mercats. Antonio González de Gestió d’Actus de Renta 4 Banc va ser un dels ponents que va participar en la sessió de Girona del cicle de conferències on line promogut per segon any consecutiu per Renta 4 Banco i Prensa Ibérica.

Què són exactament les inversions alternatives?

Considerem inversions alternatives totes aquelles se surtin de la tradicional renda variable (accions) i renda fixa (bons). Podem diferenciar entre inversions ilíquidas i inversions líquides. Però dins d’aquests dos subtipus trobem gran varietat d’opcions, i és important posar-se en mans d’un assessor financer perquè ens ajudi a determinar quin és més adequada per a nosaltres.

Quins avantatges ofereix enfront de la inversió tradicional?

Des de Renta 4 Banc les veiem com a inversions totalment complementàries. Com a principal diferència trobem que les inversions alternatives poden no estar correlacionades amb les tradicionals.

Per a quina mena de perfil d’inversor és més recomanable?

La inversió alternativa és adequada per a tota mena d’inversors. Cada estratègia s’ajusta a un determinat nivell de risc. És important tenir en compte la volatilitat de cada fons i la seva correlació amb la resta de la nostra cartera. Una vegada més, posar-se en mans de professionals és molt recomanable.

Per què és recomanable en aquests moments?

Per a Renta 4 Banc, la inversió alternativa en aquests moments en els quals els tipus d’interès estan a nivells històricament baixos, ens sembla fonamental per a buscar rendibilitat i reduir el risc del conjunt de la cartera.