Totes i cadascuna de les dinàmiques insostenibles que estan matant el planeta també estan perjudicant la salut humana. Aquest és el contundent missatge (o millor dit, recordatori) que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va llançar ahir de la mà de més de 300 organitzacions sanitàries internacionals que, en conjunt, representen uns 45 milions de metges i professionals de la salut de tot el món. La comunitat mèdica global reclama, una vegada més, que els governs de tot el món adoptin un compromís ferm contra la catàstrofe ecològica. Altrament, la càrrega de malalties i morts relacionades amb el canvi climàtic anirà cada vegada a més.

L’organisme de Nacions Unides va publicar ahir un nou informe especial sobre l’impacte de la crisi climàtica sobre el benestar humà. Les conclusions, lluny de plantejar grans novetats, són un recordatori d’unes denúncies i peticions que fa dècades que ressonen a tot el món. Posats a resumir, l’OMS va divulgar un decàleg en el qual sintetitza les accions urgents per salvar la salut humana i planetària; des de la lluita contra la contaminació atmosfèrica fins a la promoció d’un estil de vida més sostenible.

Compromís amb una recuperació saludable

L’organisme de Nacions Unides reclama una «recuperació sana, ecològica i justa» després de la pandèmia de COVID-19. Aquest compromís implicaria que, per exemple, el creixement econòmic es transformarà radicalment per deixar de banda l’explotació de combustibles fòssils.

La nostra salut no es negocia

«Situar la salut i la justícia social al centre de les converses sobre el clima». Aquest compromís reclama que, més enllà dels debats sobre l’escalfament global, es comenci a contemplar la càrrega de malalties i morts causada per l’avanç de la crisi climàtica. «Una sola mort per contaminació no és acceptable», destaca Diarmid Campbell-Lendrum, líder del grup d’estudi sobre Canvi Climàtic i Salut de l’OMS.

Aprofitar els beneficis de l’acció climàtica per a la salut humana

«Donar prioritat a les intervencions climàtiques amb els majors beneficis econòmics, socials i de salut». Aquesta petició reclama, per exemple, que se substitueixin activitats contaminants per alternatives amb menor petjada ecològica i més beneficis per a la nostra salut, com canviar els viatges en cotxe per un trajecte en bici o caminant.

Fomentar la resiliència de la salut davant els riscos climàtics

En un món cada vegada més exposat a la climatologia extrema, la comunitat científica global reclama «construir sistemes i instal·lacions de salut resilients al clima i ambientalment sostenibles, i donar suport a l’adaptació i la resiliència de la salut a tots els sectors».

Crear sistemes energètics més justos

«Guiar una transició que sigui justa i inclusiva cap a les energies renovables per salvar vides de la contaminació de l’aire, particularment de la combustió de carbó. Posar fi a la pobresa energètica a les llars i les instal·lacions sanitàries».

Transformar entorns urbans, transport i mobilitat

«Promoure el disseny urbà i els sistemes de transport sostenibles i saludables, amb un millor ús del sòl, accés a espais públics verds i blaus, i prioritat per caminar, anar en bicicleta i el transport públic».

Protegir i restaurar la natura

«Protegir i restaurar els sistemes naturals, els fonaments d’una vida sana, sistemes alimentaris sostenibles i mitjans de vida».

Promoure sistemes alimentaris saludables, sostenibles i resilients

L’Organització Mundial de la Salut demana, una vegada més, «promoure la producció d’aliments sostenibles i resilients i dietes nutritives més assequibles que donin resultats tant climàtics com de salut». Això, a la pràctica, significaria adoptar una «dieta planetària»; més verda i amb menys petjada ecològica.

Finançar un futur més saludable, més just i més verd per salvar vides

Nacions Unides reclama una «transició cap a una economia del benestar». És a dir, una transformació del sistema econòmic per fomentar els sectors més verds.

Escoltar la comunitat científica

L’última petició és potser la que resulta més òbvia. En la lluita contra la crisi climàtica és totalment necessari escoltar a la comunitat científica. La crida global dels sanitaris, de fet, demana «mobilitzar i donar suport a la comunitat de la salut en l’acció climàtica».