Les tensions entre Londres i Brussel·les per l’aplicació del Protocol d’Irlanda de nord, el mecanisme inclòs en els acords del Brexit per evitar el retorn d’una frontera dura a l’illa d’Irlanda i que manté ancorat el territori nord-irlandès al mercat únic, tornen a disparar-se. A aquesta tempesta política, que podria tornar a esclatar aquesta setmana, es va sumar ahir un nou front: l’inici de les negociacions entre la Unió Europea i el Regne Unit sobre la futura relació amb Gibraltar. No hi ha terminis ni dates límit per arribar a un acord però de moment, segons van confirmar fonts comunitàries, hi ha previstes quatre rondes de negociació fins al desembre.

La primera té lloc ahir i avui a Brussel·les, a nivell de funcionaris, amb l’objectiu que les dues parts fixin les seves posicions d’inici. De la mateixa forma que en les negociacions del Brexit, les converses s’alternaran entre la capital comunitària i la britànica. Segons la coreografia prevista, al novembre hi haurà altres dues tandes de converses i una altra al desembre. Hi haurà acord? «Veurem, volem veure progressos però no posarem dates límits», apunten fonts de l’executiu comunitari, que tampoc descarten la possibilitat que els problemes amb el protocol nord-irlandès acabin contaminant les negociacions sobre el Penyal. «Són qüestions separades però òbviament no operem en un buit polític», admeten les fonts.

L’obertura de negociacions es produeix després de l’acord al qual van arribar Londres i Madrid a finals de l’any passat -que inclou eliminar la reixa per facilitar la lliure circulació de persones- i l’aprovació formal la setmana passada del mandat negociador dels Vint-i-set Estats membres. Es tracta del document amb les directrius de negociació perquè la Comissió Europea i Londres defineixin els contorns de la futura relació amb el Penyal, que no està inclòs en l’àmbit d’aplicació de l’acord comercial que van tancar la UE i el Regne Unit al desembre de 2020.

Brussel·les va presentar la seva proposta de directrius al juliol passat, encara que va topar amb el rebuig frontal de Londres, que va denunciar que el mandat «soscavava la sobirania britànica del Penyal». Finalment, i després d’alguns canvis, el document va ser aprovat pels Vint-i-set dimarts passat. L’objectiu de la UE és aconseguir un acord «ampli i equilibrat» que permeti el desenvolupament socioeconòmic de Gibraltar i la regió.