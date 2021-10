El Ministeri de Seguretat Social ultima la posada en marxa d’una aplicació mòbil des d’on centralitzar la gran majoria de tràmits rutinaris per als treballadors autònoms. L’equip de José Luis Escrivá prepara una eina digital a través de la qual es podrà desenvolupar el nou sistema de cotització en funció dels ingressos reals dels treballadors per compte propi; tal com recull un document al qual ha accedit El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. I és que els 3,3 milions d’afiliats al RETA que actualment operen a Espanya podran calcular en temps real quina seria la seva quota, sobre la base dels rendiments que vagin acumulant, i així anar ajustant-la tal com vagi evolucionant el seu negoci.

La nova aplicació, la data deposada en marxa de la qual encara no està concretada, serà una peça angular del desplegament del nou sistema de cotització en funció dels ingressos per als treballadors per compte propi. Aquesta negociació amb els agents socials s’estén des de fa ja gairebé un any i és una assignatura pendent de l’anterior legislatura. Fins avui han transcendit diversos detalls del nou sistema, que, no obstant això, encara no està concretat. Entrarà en vigor a partir del 2023 i el seu desplegament serà gradual fins el 2032, que ja estarà plenament vigent. I els treballadors per compte propi hauran de cotitzar en funció dels seus rendiments, oscil·lant entre 13 trams diferents que traçaran una forquilla d’entre 90 i 1.220 euros de quota mensual.

L’«app» tindrà un paper important en aquest últim punt, perquè des de la mateixa l’autònom podrà introduir els seus rendiments estimats a l’any i l’aplicatiu li oferirà un suggeriment de quota mensual –un d’aquests 13 trams- en funció d’aquests. En tant que els negocis poden tenir alts i baixos, l’usuari podrà anar revisant l’aplicació per actualitzar el seu balanç anual segons els seus rendiments reals i així ajustar la seva quota mensual i evitar haver de pagar un sobrecost a l’Agència Tributària si ha estat pagant una quota inferior als seus ingressos finals.

Organitzacions d’autònoms han rebut amb bons ulls la proposta. «Compleix amb els requisits de modernitat, digitalització i senzillesa. Permetrà saltar-nos traves administratives i autogestionar-nos. Esperem que la posin en marxa com més aviat millor, perquè això significaria que ja estaríem preparats per a fer el salt al sistema de cotització en funció d’ingressos reals», opina el president d’Upta, Eduardo Abad.