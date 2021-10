El projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2022 destina 108,13 milions d'euros a les comarques gironines. És quasi un 40% menys en comparació amb els comptes d'aquest any, quan la inversió prevista a la demarcació superava els 170 milions d'euros. El document que ha fet públic la Moncloa inclou moltes partides genèriques, concreta poques inversions i algunes són quasi testimonials. D'entre totes elles, destaquen els 10,2 milions d'euros a la millora de l'N-II entre Maçanet i Tordera o els 6,7 milions d'euros per a l'aeroport. Ara bé, per a l'estació de l'AVE al costat de la terminal tan sols s'hi destinen 250.000 euros. I els trams nord de l'N-II (aquí, només apareixen els que hi ha entre Orriols i Pont de Molins) s'emporten poc més de 700.000 euros.