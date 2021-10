Les cotitzacions dels treballadors autònoms pujaran 8 euros al mes a partir de 2022, segons recull el projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2022, aprovat pel Consell de Ministres. La base de cotització mínima serà de 960,60 euros i el tipus serà d’un 30,60%, és a dir, un augment de 96 euros anuals. La quota que es pagarà en base mínima serà de 294 euros. La pujada de la cotització s’aplicarà a més d’1,8 milions d’autònoms que cotitzen per aquesta base. L’increment en recaptació per a la Seguretat Social serà d’uns 173 milions d’euros. El projecte de llei dels Pressupostos també fixa la base de cotització màxima, que se situa en 4.139,40 euros.

L’increment afectarà més d’1,8 milions de treballadors

La Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA) ha criticat la decisió del Govern perquè considera que «no és encertada» i recorda les promeses de posar en marxa el nou sistema de cotització en funció dels ingressos reals. L’entitat també lamenta que no s’hagin inclòs les deduccions per manutenció. «Des de la nostra organització no entenem la negativa, una vegada més, de no incloure en aquesta llei de Pressupostos Generals les deduccions per manutenció, que perjudiquen més d’1,2 milions de treballadors per compte propi», apunta l’UPTA abans d’admetre que els comptes públics sí que estableixen criteris fiscals nous per a les societats, deduccions addicionals a les ja existents.