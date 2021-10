El 57% de les grans empreses gironines han patit caigudes de facturació per la Covid-19 i una de cada tres ha hagut de fer acomiadaments i reduir presència a l'exterior. És una de les conclusions que posa damunt la taula l'estudi 'Girona 100', que fan conjuntament la consultoria KPMG i la Universitat de Girona (UdG). L'informe recull que l'impacte de la pandèmia s'ha accentuat a les empreses del sector comerç i serveis, mentre que la indústria alimentària ho ha capejat millor. Malgrat tot, el 60% de les grans empreses no preveuen fer més reajustaments i encaren el 2022 amb optimisme; també, perquè creuen que l'anterior crisi va ser pitjor i que la d'ara és "conjuntural". Preocupa, això sí, l'increment de preu de l'energia i les matèries primeres.

L'estudi 'Girona 100 SA' té dues parts diferenciades: una de quantitativa, que pren com a referència les darreres dades publicades (en aquest cas, del 2019) i una altra de qualitativa. Aquí s'enquesten els responsables de les cent grans empreses de la demarcació. Se'ls demana, entre d'altres, quina és la situació actual de les firmes, com en veuen l'evolució i quines són les seves principals demandes i preocupacions.

L'any passat, arran de la pandèmia, l'informe no es va fer. Ara, però, a partir de les enquestes, aquesta onzena edició del 'Girona 100' permet veure com ha impactat la covid-19 damunt les grans empreses del territori. D'entrada, l'estudi subratlla que durant el 2020 el 57% de les firmes van patir caigudes de facturació, i que fins a un terç van haver de reduir plantilla (el 34%) o frenar exportacions (el 31%).

Entrant-hi més en detall, l'estudi concreta que sis de cada deu grans empreses diuen que la pandèmia ha impactat "de manera important o molt important" en les vendes. Aquí destaquen, sobretot, les del sector comerç i serveis (on la caiguda de facturació ha afectat el 75% de les empreses).

Per contra, la indústria alimentària ha aguantat millor l'estocada. I amb les manufactures no hi ha terme mig. "O bé la pandèmia les ha afectades molt, o bé no ho ha fet gens; perquè aquí un 40% de les empreses del sector han augmentat facturació", explica la responsable de la Càtedra Cambra d'Empresa Familiar de la UdG, Pilar Marquès.

A l'hora de destacar quins són aquells punts forts que els han permès resistir millor, el 38% de les empreses destaquen haver estat "ràpids i flexibles" a l'hora de prendre decisions. Un factor que passa per davant d'altres, més tradicionals, com diversificar clients i mercats (31%) o la qualitat del producte i la imatge de marca (29%).

El 2022, amb optimisme

El soci responsable de KPMG a Girona, Manel Blanco, destaca que "la capacitat de resiliència" de les grans empreses gironines, i el fet d'haver "donat resposta a la necessitat" fa que la majoria encarin el 2022 amb optimisme. De fet, segons recull l'informe, fins al 60% no preveuen dur a terme cap més ajustament a curt termini –també, perquè ja els han fet- i gairebé sis de cada set (el 67%) creuen que la perspectiva per al proper any és "positiva o molt positiva".

Blanco concreta que, en part, això es deu al fet que les firmes veuen com "els ajustaments han començat a donar resultats". Però sobretot, atribueix aquest clima de confiança a una visió "conjuntural" de la crisi de la covid-19. "És una crisi sanitària, diferent de la que hi va haver el 2008, i també s'ha de tenir en compte que les empreses n'han après d'aquella", explica.

En aquest sentit, Pilar Marquès concreta que molts empresaris subratllen que "n'han passat de pitjors", en referència a la situació que es va viure ara fa més d'una dècada. I que a diferència d'aleshores, la manca de finançament no apareix com una de les principals preocupacions de les grans empreses.

Sí que ho fa, però, l'increment del cost de l'energia i de les matèries primeres. De fet, fins al 52% dels enquestats l'assenyalen com la problemàtica més gran que hauran d'afrontar. Per darrere hi ha la incertesa per l'evolució de la covid-19 (s'ha de tenir en compte que l'enquesta es va fer al juny) i la dificultat per trobar personal qualificat. Destaca, però, que aquesta tan sols la marquin el 22% dels enquestats (quan en estudis anteriors, s'havia situat com la primera de les dificultats).

Per últim, pel que fa a demandes, les grans empreses gironines creuen que a l'hora d'impulsar l'activitat cal reduir burocràcia (40%), donar incentius a la inversió (34%) o abaixar impostos (22%).

El darrer exercici prepandèmia

L'altre gran pilar del 'Girona 100 SA', la part quantitativa de l'estudi, recull les dades de les grans empreses de la demarcació durant el darrer any prepandèmia. A grans trets, l'informe subratlla que durant el 2019 les grans empreses de la demarcació van incrementar la seva xifra de negocis per onzè exercici consecutiu. En concret ho van fer un 4,38%, i en conjunt van arribar a facturar més d'11.000 MEUR.

La indústria càrnia va continuar liderant la xifra de negoci (el clúster sol va facturar 3.249 MEUR), però per sectors d'activitat, aquell que concentrava més empreses és el de manufactures (en concret, 29). L'estudi també recull que, dins el grup de grans empreses, aquelles familiars representen fins al 71% de la xifra de negocis i el 86% de l'ocupació.

Per últim, durant el 2019 les cent grans empreses gironines van continuar incrementant ocupació (amb gairebé 5.500 treballadors nous) i, en general, van reduir endeutament.