Més de la meitat de les grans empreses gironines (concretament un 57%) han disminuït el volum de la facturació a causa de la pandèmia i una de cada tres s’han vist obligats a reduir la plantilla i l’activitat a l’estranger. Aquestes són algunes de les dades de l’estudi «Girona 100», elaborat conjuntament per la consultoria KPMG i la Universitat de Girona (UdG). Es tracta de l’onzena edició de l’informe, ja que l’any passat a causa de pandèmia no es va poder elaborar. A partir de les dades quantitatives (recollides el 2019) i les qualitatives (realitzades a partir d’enquestes a les 100 empreses amb major facturació a Girona durant el juny del 2021), l’informe fa una radiografia de la situació actual de les grans companyies, com els va afectar la pandèmia de la Covid-19, i assenyala les seves demandes, les principals preocupacions i com enfronten el futur.

L’informe apunta que la major caiguda de facturació se situa en el sector de serveis i comerç (on ha afectat al 75% de les empreses), mentre que a l’altre costat de la balança hi ha la indústria alimentària, que n’ha sortit menys ressentida. Al terme mig hi ha les manufactureres, ja que un 40% de les firmes han augmentat la facturació mentre que d’altres l’han disminuït.

Pel que fa a l’impacte de la Covid-19 a les grans empreses, el 62% consideren que ha estat «important» o «molt important», en canvi respecte a les reduccions de plantilla només un 37% li donen especial importància.

Entre els punts forts assenyats per les companyies que els han permès resistir millor a l’estocada de la pandèmia hi destaquen la «presa de decisions ràpides i flexibles» i la «resiliència en temps difícils». Pilar Marquès, directora Càtedra Cambra de l'Empresa Familiar UdG, apunta que a diferència d’altres edicions, la qualitat del producte i imatge de marca i la diversificació de clients i mercats queden més endarrera en el rànquing.

Segons el tipus d’empresa, apunten que les familiars incideixen més en la perspectiva a llarg termini (amb un 38%, respecte al 14% de les no familiars), mentre que les no familiars se centren a implementar canvis tecnològics i organitzatius (amb un 24% per sobre del 8% a les familiars).

En aquest cas, prop del 52% dels empresaris i propietaris de les empreses de l’índex «Girona 100» compartien a l’estudi que els increments del cost de l’energia i de les matèries primeres són les seves primeres preocupacions actualment. Les segueixen la incertesa sanitària i reguladora vinculada a la Covid-19 -s’ha de tenir en compte que l’enquesta es va realitzar al juny-, amb menor importància hi ha la manca de personal qualificat, la disminució de la rendibilitat i el descens de la facturació.

Optimisme generalitzat

De cara al futur, es respira un optimisme generalitzat a les majors empreses gironines. L’estudi mostra que un 67% de les firmes tenen una perspectiva «positiva» o «molt positiva» i no preveuen fer més reajustaments a la plantilla durant l’any vinent.

Manel Blanco, soci responsable de KPMG Girona, descriu com a «destacable» que gairebé el 70% de les empreses del «Girona 100» siguin optimistes amb el futur i ho atribueix a una «confiança en què els ajustos fets han donat els seus resultats» i al fet que es tracta d’una crisi «conjuntural». Marquès afegeix que per als empresaris la crisi de la Covid-19 ha tingut un efecte «més social que empresarial», ja que han pogut adaptar-se correctament adaptant mesures que els han permès continuar endavant. «Empresarialment els va afectar molt més la crisi del 2008, havent passat aquesta gran crisi la de la Covid-19 la van saber gestionar molt bé», considera la directora de la càtedra, que afegeix que molts directius han confessat que «com a empresa n’han passat de pitjors».

L’estudi també diversifica aquest optimisme. Per una banda, els sectors que es mostren més positius coincideixen amb els que han sortit menys impactats per la crisi sanitària, mentre que el sector de comerç i serveis «no ho veuen tant clar». Tanmateix, les empreses familiars són lleugerament més optimistes que les no familiars.