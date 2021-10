Comexi, empresa especialitzada en maquinària d’impressió i conversió d’envasos flexibles, va inaugurar ahir un nou centre tecnològic a Girona en el qual ha invertit un total de 12 milions d’euros, fonamentalment en maquinària. La firma, presidida per Manel Xifra, busca amb aquesta inauguració oferir millors serveis als seus clients, en «un clar exemple de la seva aposta per la proximitat, la innovació i la sostenibilitat en tot el món».

Aquest nou centre tecnològic es troba integrat en el centre de producció de la marca i compta amb un espai polivalent de 2.500 metres quadrats destinats a la innovació i desenvolupament de projectes I+D, formació, consultoria, demostracions i laboratori industrial. Compta amb nou màquines d’última generació, una zona de preimpressió pionera on col·laboren empreses del sector com ESKO, DuPont i Asahi, a més d’un espai per al gravat de planxes offset.

L’empresa, que és present en més de 100 països dels cinc continents i compta amb una planta de producció a Riudellots de la Selva i l’altra a Brasil, va facturar l’any passat 108 milions d’euros i concentra el 90% de les vendes a l’estranger. Segons el president de Comexi, Manel Xifra, el creixement enguany serà d’entre el 10% i el 12% i acabar l’exercici amb beneficis.