La gestió dels riscos de l’era postcovid serà el tema tècnic de la celebració de la Setmana Mundial del mediador d’assegurances que aquest any arriba a la seva 47 edició. Una edició més, el Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona posa en marxa aquest punt de trobada entre els professionals. La pandèmia continua alterant el desenvolupament de la jornada amb assistència física i, per tant, per segon any, els actes programats s’hauran de seguir per streaming. Tot i les dificultats per la pandèmia una edició més des del col·legi s’han esforçat per elaborar un atractiu programa d’actes que inclourà també la concessió del prestigiós premi Sol.

Des del col·legi són conscients també que serà una edició de la Setmana Mundial totalment diferent. L’objecte de la Setmana Mundial és divulgar davant la societat en general, així com davant les autoritats i les institucions asseguradores, les funcions del mediador d’assegurances, la seva importància social i econòmica, i la seva necessitat en el món actual, segons expliquen els organitzadors.

El seu objectiu principal és destacar la professionalitat de l’Agent i del Corredor d’Assegurances, i despertar en el consumidor la necessitat de demanar el seu assessorament en tot allò que representa la contractació de qualsevol mena d’assegurança.

En la salutació del programa oficial, Jordi Triola, president del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona reafirma l’esperit del sector per tirar endavant la Setmana. «L’any 2020 parlava que no vèiem el final del túnel, però del que sí que estic ben segur és que en aquest moment hi som molt més a prop i amb unes sensacions totalment renovades i del tot positives per encarar aquests nous temps. Per al Col·legi i per mi en particular, la Setmana Mundial ha de seguir essent aquell punt de trobada on el sector assegurador s’hi veu reflectit en tota la seva essència, sigui de la forma que sigui, en directe, semidirecte o streaming, tant me fa, però amb l’esperit de fer-se».

Els actes començaran el 19 d’octubre, a les 6 de la tarda, amb el webinar que porta per títol «La gestió de riscos a l’era postcovid» que comptarà amb les intervencions destacades de Gonzalo Iturmendi Morales, secretari general de l’Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros (AGERS) i Ana Teresa Ruiz Fernández, directora de Riscos i Assegurances. Posteriorment tindrà lloc un col·loqui.

Un dels actes destacats de la setmana serà el dijous 21 d’octubre amb la inauguració, a les 12 del migdia de l’exposició «40 anys de campanyes publicitàries del CMAG (1981-2021) al claustre de Sant Domènec de la Universitat.

A la tarda, a les 7 via streaming i des del plató de televisió de l’Hotel Palau de Bellavista By Urhhotels tindrà lloc l’entrevista a càrrec de Jordi Grau, periodista i vicepresident de la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya a Jordi Sellas i Ferrés, periodista i gestor d’empreses culturals. El títol de la sessió-entrevista és «La cultura digital, un canvi de paradigma en la publicitat».

I posteriorment tindran lloc la resta dels actes de la jornada central amb el lliurament de diplomes del Curs Superior d’Assegurances 2020-2021, l’homenatge als mediadors veterans, el reconeixement als 50 anys de col·legiació, la secció «Avui fa anys que...», el lliurament del premi Sol i finalment la cloenda.