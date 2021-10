Els preus s’han apujat vuit dècimes a les comarques gironines durant el setembre i, de retruc, això ha disparat la taxa interanual de l’Índex de Preus al Consum (IPC) fins al 4,4%. Feia gairebé nou anys que aquest índex no superava la barrera del 4% (no passava des de l’octubre del 2012). A la demarcació, l’alça que han experimentat els preus al setembre es deu, novament, als increments continuats que registren la llum, el gas i els carburants (aquest últim mes s’han apujat un 5,9%), als quals s’hi afegeixen també la roba i el calçat (+4,6%). De l’estadística que periòdicament publica l’INE en destaca també que, durant el darrer any, a comarques gironines l’electricitat, el gas i els carburants han arribat a encarir-se fins a un 32%.

Així doncs, el cost de la vida continua apujant-se a les comarques gironines. A la demarcació els preus s’han apujat vuit dècimes de mitjana durant el setembre. Deixant de banda el parèntesi que hi va haver al juliol (arran de les rebaixes) durant els darrers mesos la tendència a l’alça és una constant.

Si s’analitzen els diferents grups, entre aquells que durant aquest últim mes han pujat més de preu hi ha la roba (+5,1%), el calçat (+2,8%) o l’ensenyament (+1,4%). També augmenta la cistella de la compra, perquè els aliments s’encareixen un 0,2%.

Capítol apart mereix, però, l’alça que continuen registrant la llum, el gas i els combustibles. A la demarcació, durant el setembre, els serveis bàsics i els carburants s’han encarit un 5,9%. Però si es mira l’acumulat del darrer any, entre el setembre del 2020 i el d’aquest 2021, la pujada de preu s’ha disparat i ja se situa al 32%.

Per contra, a l’altre costat de la balança, i també conseqüència de la fi de la temporada turística, s’hi troben els paquets turístics (que baixen un 8,6%) o els allotjaments (-8,6%). A comarques gironines durant el setembre també redueixen preus, tot i que en menor mesura, l’oci i la cultura (-0,7%) o els restaurants i hotels (-0,4%).

L’interanual, al 4,4%

De retruc, l’alça de l’IPC al setembre manté la inflació interanual disparada. I de fet, la catapulta per damunt del 4%. En concret, ara mateix aquest percentatge es troba al 4,4%; sobretot, motivat per l’encariment de l’electricitat i dels carburants. D’un any per l’altre, però, també s’han encarit els aliments (+2,4%), el transport (+10%) o la roba i el calçat (+1,1%).

Per trobar un IPC interanual que se situï per damunt del 4% cal remuntar-se fins a gairebé nou anys enrere. Perquè a la demarcació, aquest índex no s’assolia d’ençà de l’octubre del 2012. Aleshores, en concret, es va situar al 4%. I aquell mes només ho va fer de manera puntual, perquè després va tornar a baixar. L’anterior cop que la inflació havia superat el 4% a les comarques gironines va ser entre febrer i abril del 2011.

L’IPC anual a Catalunya va pujar sis dècimes al setembre i la variació anual es va situar en el 3,7%. Es tracta de la variació més alta des de l’octubre del 2012.