No t’has sentit ben infomat sobre la cobertura d’una assegurança. T’han imposat una assegurança en el moment de signar la concessió d’un préstec o una hipoteca? No t’han informat de manera adequada de les cobertures que t’han obligat a subscriure una assegurança sense donar-te opció a comparar?. De ben segur que algun moment haurem viscut alguna d’aquestes situacions. Des del Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya s’ha elaborat un vídeo per informar els consumidors sobre les males pràctiques de la banca en la distribució d’assegurances. Els mediadors volen denunciar aquesta mala praxis que a vegades resulta del tot abusiva.

Segons expliquen, el vídeo «relata algunes de les males pràctiques habituals en la distribució d’assegurances per part de la banca i de la vulneració de diverses lleis, així com que no hi ha obligació de contractar l’assegurança a través de l’entitat bancària amb la qual hem contractat la hipoteca». Per aquest motiu, la difusió d’aquest vídeo busca sortir en defensa del consumidor i acabar amb determinades conductes. Si s’accedeix a www.mediadors.info els consumidors trobaran informació i també suport per poder reclamar si «són víctimes de les males pràctiques en la distribució d’assegurances». Els quatre col·legis que integren el Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya han emprès també una campanya amb els seus mitjans per fer arribar aquest missatge a tota la població. Des de la web, el consumidor es pot informar de forma molt clara dels passos que pot seguir si considera que ha estat víctima d’algun abús a l’hora de contractar una assegurança sigui del tipus que sigui. Tot consumidor té el dret de reclamar i formar ja sigui una queixa pel tema de la banca i les assegurances com una queixa per algun agent o corredor.

Són passos molt fàcils de seguir. Primer de tot cal descarregar un document PDF, omplir el formulari i enviar-lo a l’adreça que ens faciliten. El document per presentar la denúncia és molt bàsic i entenedor per facilitar el tràmit que s’ha d’iniciar. Per exemple, es demanen totes les dades personals, domicili, ciutat i província i posteriorment quina és l’entitat bancària amb la qual ens hem trobat el problema. Haurem de concretar si ha estat una hipoteca o un crèdit o fins i tot si la situació s’ha produït arran de contractar algun altre produ cte bancari. També s’haurà de concretar la data dels fets i especificar si ja s’ha iniciat algun tipus de reclamació en un altre organisme. I finalment, cal expressar un breu resum del cas i adjuntar la còpia de la proposta comercial o contracte de l’operació sol·licitada i altres documents justificatius de la queixa. A partir d’aquest moment s’inicia el tràmit per poder fer la denúncia.