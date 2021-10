Les empreses que contractin durant un any un jove menor de 30 anys i a l’atur rebran una subvenció de 19.500 euros. A aquest tipus de contracte bonificat podran accedir-hi un total de 5.500 aturats, segons va explicar ahir el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, des de Reus. La Generalitat detalla així part del pla de xoc contra l’atur que va anunciar el president Pere Aragonès el mes de juliol passat i que està dotat amb 917 milions d’euros, entre fons de l’Administració catalana, de l’Estat i de la UE. Torrent va avançar ahir el desplegament de programes per valor de 216 milions d’euros i que estaran específicament enfocats al públic jove.

La principal mesura de les anunciades per Torrent són les ajudes directes a les empreses que contractin joves a l’atur, ja sigui mitjançant contracte de pràctiques o d’un altre tipus. Per primera vegada la Generalitat subvenciona directament la contractació de manera massiva i en benefici de 5.500 joves. Aquests hauran d’estar inscrits al SOC com a demandants d’ocupació i en els pròxims dies aquesta institució obrirà els tràmits perquè les empreses sol·licitin aquestes subvencions de 19.500 euros. Pràcticament la meitat dels 216 milions d’euros que van ser anunciats ahir aniran destinats a aquestes subvencions.

FP per a l’ocupació

L’altra meitat d’aquests 216 milions aniran destinats a programes de formació professional per a l’ocupació, amb diferents programes per a joves sense qualificacions prèvies (Noves Oportunitats), en situació de vulnerabilitat social (Projectes Singulars) o per a oficis amb elevades expectatives de contractació (Forma i Insereix), entre d’altres. Segons els càlculs de la Generalitat, les diferents iniciatives presentades arribaran a uns 25.000 joves. Segons les últimes dades de l’INE, a Catalunya hi ha 107.500 joves d’entre 16 i 25 anys que estan a l’atur.