L’empresa gironina de maquinària TEMIC ha desenvolupat un robot col·laboratiu que permet automatitzar els processos d’envasat de productes carnis a gran velocitat, concretament pot encaixar-ne 50 en un minut. La màquina, anomenada TESA UR50, ha estat desenvolupada amb la tecnologia del robot UR10 d’Universal Robots, que permet carregar les safates en caixes de tres models diferents: de vuit, setze i dotze unitats. Aquest ritme constant permet millorar l’eficiència i productivitat del procés sense haver de dependre del ritme dels operaris. Per a empreses amb tres torns de treball calculen una rendibilitat de la inversió en dotze mesos.

TEMIC aposta d’aquesta manera per la robòtica col·laborativa com «la millor solució per automatitzar els processos de la indústria càrnia». El robot col·laboratiu permet donar resposta a una elaborada cadència de safates un cop envasades i etiquetades, segons assegura l’empresa, «esdevenint una aplicació idònia per millorar l’eficiència i la productivitat del sector carni». Tanmateix la nova tecnologia permet automatitzar el procés en poc espai. «Reduir l’espai de la instal·lació i aconseguir que la màquina sigui més versàtil és clau per entrar a un sector tan exigent com és l’alimentari», assegura David Casadevall, cofundador de TEMIC. Aquest tipus de robòtica també redueix els costos productius dels processos, permet un major control sobre la producció i allibera els operaris de tasques repetitives com carregar safates i caixes.

«La robòtica col·laborativa és necessària per automatitzar el sector alimentari, perquè el robot convencional es mou molt ràpidament, però limita l’ús d’espais en requerir una protecció de seguretat», comenta David Casadevall. En aquest sentit, la tecnologia de l’UR10 proporciona un canvi de format molt fàcil i ràpid sense eines i amb pocs segons d’extracció, cosa que obre la porta a una major varietat de safates, segons pronostica l’empresa.

Universal Robots destaca que la col·laboració amb empreses de territori especialitzades en sectors productius, com TEMIC, esdevé cabdal per a la generació de solucions tecnològiques personalitzades.

Per a Jordi Pelegrí, Country Manager d’Universal Robots a Espanya i Portugal, la col·laboració amb TEMIC ha permès crear una màquina especialitzada per a les necessitats del sector alimentari, gràcies a la capacitat dels robots d’Universal Robots d’integrar-se a les solucions industrials.