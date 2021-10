Girona és la província catalana amb menor producció d'energia fotovoltaica, segons les dades de l'últim informe de l'OBERCat, l'Observatori d'Energies Renovables de Catalunya. Unes xifres que el portaveu d'UNEF Catalunya (UNEFCAT), associació d'empreses fotovoltaiques de Catalunya, Daniel Pérez, descriu de «dolentes» i assegura que el volum d’instal·lacions renovables a Girona és «molt baixa». Des de l’associació recorden que cada renovable instal·lat ajuda a abaixar el preu de la llum i lamenta que si Catalunya hagués apostat per aquestes instal·lacions el preu de la llum «segurament no hauria pujat tant».

Per tal de posar-hi solució, Pérez assegura que Girona té potencial per ubicar-hi parcs solars de petita dimensió, ja que sí que confessa que la província gironina no és el millor lloc per posar-ne de grans. «Girona no té prou extensions per posar parcs solars de gran dimensió, ja que hi ha més nuclis de població que en altres zones com Lleida, i no hi ha tant espai disponible, però igualment surten els números», destaca el portaveu. Tanmateix, Pérez lamenta que fins i tot s’estan posant «problemes» per ubicar petits projectes, ja que la problemàtica «no és una qüestió climatològica, d'espai o geogràfica, sinó reguladora en el conjunt de Catalunya». El portaveu lamenta que «la normativa catalana per la ubicació de renovables és la que més obstaculitza de totes».

Amb tot, des d'UNEFCAT apunten que tots els territoris tenen sol, aigua o boscos per crear renovables, «les alternatives són moltes, amb voluntat i un marc normatiu que ajudi es podria arribar pràcticament a fer el 100% de renovables en una o dues dècades vista». El portaveu pronostica que si Catalunya hagués apostat en renovables, el preu de la llum no hauria augmentat tant.

Segons Daniel Pérez, a escala catalana hi ha actualment 35 instal·lacions de renovables en tramitació, que tardaran entre uns 18 i 24 mesos a construir-se. «El 2021 serà un any de zero, el 2022 també i el 2023 potser farem alguna cosa, tot i això el 2050 tot Europa haurà d’estar al 100% dels renovables», afegeix.

«

Trinxat» de cables d’alta tensió

El portaveu de l'associació alerta que si no s’aposta per les renovables «ens acabarem trinxant el territori amb línies d'alta tensió que portaran l'energia des de França o Aragó», el que descriu com a la «pitjor opció», «ja que no comptaríem amb contribucions ni creacions de llocs de treball». Per això, lamenten que el govern s’hagi posicionat «en contra de les renovables». Pel que fa a la gran oposició que s'ha creat en vers a la instal·lació de macroprojectes renovables a Catalunya, des d'UNEFCAT expliquen que entenen que al veí que li vulguin fer un parc solar o eòlic al costat de casa prefereixi que no es faci, però remarca que cal recordar que «després té moltes aplicacions positives» i que oposant-se a aquestes instal·lacions «allarguem la vida a les nuclears».