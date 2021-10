L’Associació de Transportistes de Girona (Asetrans), conjuntament amb la Generalitat, van inaugurar ahir un nou centre de formació de transportistes a la comarca de la Selva. L’edificació, ubicada al terme municipal de Vilobí d’Onyar, se situa a la Central Integrada de Mercaderies CIM La Selva. Es tracta d’un espai de 220 metres quadrats -propietat de l’empresa pública Cimalsa- amb diferents aules i espais on s’hi preveu impartir de cara a l’any vinent un cicle formatiu públic de grau mitjà que formi joves transportistes. L’objectiu és donar resposta a la «gran falta» de professionals que té el sector.

Àlex Gilabert, president de l’Asetrans, assegura que a conseqüència d’aquest fet moltes empreses paguen al treballador els 6.000 euros que costa el carnet. Tanmateix declara que algunes companyies han hagut de renunciar a encàrrecs per la manca de treballadors a les seves plantilles. Gilabert, però, deixa clar que el sector encara no es troba en la situació del Regne Unit, que ha de buscar conductors de fora del país. Tot i això, el president d’Asetrans adverteix que si no se soluciona la problemàtica es podria arribar a una «situació similar». De la mateixa manera, alerta de la perillositat del fet que les empreses hagin de començar a aturar flotes si no es cobreix aquesta manca de personal.

Segons la patronal, actualment fan falta més de 15.000 transportistes en el conjunt de l’Estat. Per això, veuen com «una alegria i un repte alhora» estrenar aquest nou centre de formació. «Avui és un gran dia. El que necessitem és que un noi jove amb 16 anys comenci a formar-se en una FP i surti amb 18 anys amb un carnet que l’habiliti per treballar de seguida», va remarcar Gilabert. Per a Asetrans, el motiu que fa que hi hagi pocs professionals «en bona part» és pels costos que té treure’s el permís. «És sorprenent que el nostre sector no tingui una formació pública i reglada i que t’hagis de gastar 6.000 euros», va reblar. A l’espera que es desencalli la implantació d’aquest mòdul, des d’Asetrans s’està potenciant tota la formació contínua del sector impartint cursos amb la col·laboració del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), Cambra de Comerç, Programa Forma i Insereix i Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE), entre altres.

Un sector «clau»

Per la seva banda, el president de Cimalsa, Enric Ticó, va posar ahir l’accent en el desenvolupament internacional de l’economia catalana. Ticó va recordar que la logística suposa un 14,1% del PIB de Catalunya i, per tant, considera que és un sector «clau», que «necessita el suport institucional per superar les problemàtiques que l’afecten». Ticó va recordar que les comarques de Girona són «la porta de la logística al nord de Catalunya i aquesta crisi ha demostrat que la baula més feble a vegades és el transport per carretera», va assenyalar.

A l’acte també hi va estar present el secretari de Territori, Isidre Gavín, que va destacar la feina feta pel sector durant la pandèmia. Gavín va remarcar la «recuperació clara» que està vivint el sector i va considerar «molt important donar un impuls» a la formació. «No només és interessant per formar els futurs professionals, sinó que també servirà pel reciclatge dels que hi ha actualment», va concretar.

800.000 euros d’inversió

L’edifici on s’ubicarà el nou centre de formació, que passarà a ser la nova seu d’Asetrans, ocupa un espai de 220 metres quadrats, entre aules, zona administrativa i despatxos per a associats. La inversió aproximada ha estat de 800.000 euros i s’ha aixecat aplicant criteris de consum zero, amb una estructura de fusta i una instal·lació de plaques fotovoltaiques per a l’autoconsum d’energia.