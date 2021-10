«Pis lluminós, bon barri, dues habitacions i bany reformat. 260.000 euros. Ideal per a parelles». Aquesta és una altra de les ofertes que Alejandra Vázquez, una jove madrilenya de 29 anys, s’ha vist obligada a descartar. I no per les paraules «ideal per a parelles» estant ella soltera, sinó perquè el preu supera amb escreix el seu pressupost. «Sent jo sola és tot molt més difícil, amb els preus que hi ha al mercat hauré de dedicar més de dos terços del meu sou a la hipoteca, això si aconsegueixo que el banc em faci el préstec», es queixa.

Actualment, adquirir un habitatge és complicat per a la majoria de joves espanyols, però aquesta tasca es torna encara més difícil per a aquells que no poden compartir despeses amb una parella. La pandèmia no ha ajudat a millorar la situació i ha provocat que alguns d’ells «llancin la tovallola». De fet, el percentatge de solters demandants d’habitatge ha baixat un 5% respecte abans de la COVID, segons un informe de Fotocasa.

Dificultats per al préstec

Quines són les principals barreres que es troba aquest col·lectiu per entrar al mercat immobiliari? La primera és el desemborsament inicial necessari. Tenint en compte que el preu mitjà d’un habitatge a Espanya és de 223.380 euros, el Consell de la Joventut d’Espanya (CJE) afirma que si un jove vol comprar una casa finançant el 80% del preu de compravenda (el percentatge que sol ser finançat per una entitat bancària) haurà d’abonar una entrada de 4,1 vegades el seu sou anual. El salari mitjà de les persones joves amb feina a Espanya és de 11.682,91 euros nets anuals (973 euros al mes).

Un cop superat l’obstacle principal que suposa tenir estalviats més de 45.000 euros, els joves solters han d’aconseguir un préstec hipotecari. «En general, sí que és més difícil aconseguir un préstec hipotecari si s’és solter. I és que el banc s’arrisca més en aprovar l’operació, ja que si la situació econòmica del titular empitjora, no hi haurà una altra persona que pugui fer front a les quotes», explica Miquel Riera, responsable d’hipoteques de Help My Cash.

Aquest «major risc» que assumeixen els bancs és el principal motiu pel qual els solters tenen una major probabilitat que se’ls exigeixi un aval. En cas de poder presentar l’aval (el dels pares, per exemple), serà més senzill aconseguir la hipoteca, però es posarà en risc el patrimoni de l’avalista. «I en cas de no poder presentar-lo si el banc ho demana, les opcions d’obtenir el préstec es reduiran dràsticament», diu Riera.

María Matos, directora d’Estudis de Fotocasa, destaca que la clau per aconseguir el crèdit és demostrar que la persona és solvent i, en complir amb aquesta característica, podrà negociar amb qualsevol entitat financera independentment de la seva situació sentimental. No obstant això, de manera general, Riera recomana per a les persones solteres que la hipoteca es pugui aconseguir a bon preu sense necessitat de domiciliar ingressos molt elevats (ja que només es podrien domiciliar els ingressos d’una persona), ni contractar molts productes del banc (per tenir llibertat de contractar-los amb una altra entitat). «Les hipoteques que millor s’adapten a aquests paràmetres són les que donen bancs online com COINC, Openbank, Hipotecas.com o Pibank», assegura.

Després de ser concedida la hipoteca, cal fer front al seu pagament. Xifres del CJE assenyalen que els menors de 30 anys haurien de cobrar el doble, uns 1.935,57 euros mensuals, per poder comprar-se un habitatge sense destinar al pagament de la hipoteca més d’un 30% dels seus ingressos. Aquest és el llindar que els experts assenyalen com el límit d’esforç màxim tolerable recomanat.