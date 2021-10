El sector industrial mostra la seva preocupació davant la «nul·la» implantació d’energies renovables a Catalunya en una jornada organitzada per Cecot i OBERCat. Van fer palès de l’impacte de la baixa generació renovable al preu de la llum i el risc de desindustrialització i desinversió per aquesta paràlisi, afegint que sectors econòmics clau pel PIB català, com el químic o l’automoció, necessitaran fons d’energia renovable en un futur immediat.