El director general de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO), Qu Dongyu, ha instat les parts interessades dels sistemes agroalimentaris a millorar la ciència i la innovació per a «produir més amb menys», buscant solucions eficients i duradores per donar suport a la biodiversitat. Així ho va afirmar durant una sessió de la Comissió de Recursos Genètics per a l'Alimentació i l'Agricultura (Crgaa).

Recordo que la Crgaa és un organisme intergovernamental que busca abordar la biodiversitat per a l'alimentació i l'agricultura i que té com a objectiu arribar a un consens internacional sobre polítiques per a l'ús sostenible i la conservació dels recursos genètics per a l'alimentació i l'agricultura, així com la distribució justa i equitativa dels beneficis derivats del seu ús. Durant la sessió, la Comissió de Recursos Genètics per a l'Alimentació i l'Agricultura (CRGAA) va planificar estratègies i implementació d'accions globals per als recursos genètics animals, aquàtics, forestals i vegetals. També van considerar una resposta política a la primera avaluació global de l'estat de la diversitat biològica per a l'alimentació i l'agricultura al món.

«La biodiversitat permet als agricultors, ramaders, científics i totes les altres parts interessades al llarg de la cadena agroalimentària mantenir els sistemes agroalimentaris en funcionament», va explicar Qu Dongyu. «I és aquesta diversitat la que forma la base de la innovació i inspira els científics, el sector privat, els agricultors i els comerciants a descobrir noves solucions i fer avenços tecnològics», segons la Fundació Antama.