La direcció del Sabadell i els sindicats van aconseguir ahir un principi d’acord respecte l’ERO que negocien des de principis de setembre. Els acomiadaments i prejubilacions seran finalment d’un mínim de 1.380 i un màxim de 1.605, davant dels 1.900 plantejats inicialment pel banc. L’ajust de plantilla, així, afectarà a entre el 9,4% i el 10,9% dels empleats que tenia l’entitat a Espanya al tancament de juny (14.648, la majoria dels 21.095 que té el grup, que també compta amb presència al Regne Unit i Mèxic). La retallada se suma a les 1.800 sortides per prejubilació que les parts van pactar a finals de l’any passat.

L’ERO es donarà per completat si s’aconsegueixen 1.380 voluntaris que s’ajustin als paràmetres fixats pel banc, si hi ha un nombre de voluntaris major, s’acceptarà la seva sortida fins que s’arribi a la xifra total de 1.605. Els prejubilats rebran el 85% del sou net i les baixes incentivades ascendiran a 40 dies per any treballat amb 30 mensualitats.