La falta d'alguns recanvis en els tallers gironins ha provocat que es produeixin retards de fins a cinc mesos en l'entrega de vehicles, que necessiten alguna reparació. Això obliga als tallers a buscar alternatives com cotxes de substitució o anar al mercat de segona mà per tal de poder donar servei al vehicle al client. El president de la patronal del sector Corve, Jordi Solà, reconeix que els espera un final d'any "molt complicat", especialment en aquells elements que tenen a veure amb la tecnologia, com airbags o un simple llum led del cotxe. Pel que fa a les motos i les bicicletes, el problema encara és "més greu" perquè bona part dels components venen de països asiàtics.

La crisi dels materials ja afecta als tallers de les comarques gironines. I és que el sector ha començat a notar la falta d'alguns recanvis –especialment els que inclouen elements tecnològics- que provoca retards en l'entrega d'alguns vehicles que necessiten una reparació. El president de la patronal gironina CORVE, Jordi Solà, explica que molts proveïdors estan oferint terminis d'entrega entre febrer i març. A la pràctica, assenyala, es poden trobar que el cotxe s'hagi d'estar quatre o cinc mesos al taller abans de poder-lo reparar.Per tot plegat, des de CORVE donen per fet que els espera un final d'any i un inici del que ve "molt complicat". Solà assenyala que aquesta situació no fa que el client canviï de mecànic perquè el problema "és generalitzat".El que sí que ha suposat és una baixada important en la facturació dels tallers, perquè en molts casos han d'anar a buscar peces al mercat de segona mà. "Si et falta el recanvi intentes buscar-la on sigui i, si no hi ha més opció que esperar la peça, vol dir que no pots cobrar fins que acabis la feina", remarca.

Encara més greu en bicicletes i motos

El sector, però, assenyala que el problema amb els recanvis "encara és més greu" en les motos i, sobretot, en el món de la bicicleta. Un bon exemple és el d'en Xavier Corretger, gerent del taller Xupet 33 de la Bisbal d'Empordà. Explica que estan començant a veure que comencen a faltar material com filtres o pastilles o motos noves que no arriben.Corretger assenyala que els proveïdors "fan el que poden, però no et poden assegurar res" del termini d'entrega. Pel que fa a les bicicletes, el mecànic diu que "no hi ha cap tipus de recanvi o costa molt trobar-lo". "Has d'anar inventant i busques entre companys o fins i tot a Amazon, que no hi havia comprat mai ni m'agrada fer-ho. Però hem de solucionar el problema", remarca.

Els microxips, un problema pels concessionaris

A les comarques gironines, la falta de microxips ja està afectant les vendes, amb caigudes que podrien ser d'entre un 20 i un 30% de cotxes nous als concessionaris. Jordi Solà assegura que el problema s'incrementarà a partir d'aquest últim trimestre de l'any. I és que els cotxes no arriben perquè no es disposa dels microxips amb els que van equipats.El president de Corve diu que els retards més grans es produeixen en vehicles que tenen molts sistemes multimèdia. En aquest sentit, molts consumidors han optat per comprar vehicles d'ocasió, però les matriculacions han caigut de manera destacada aquests darrers mesos.