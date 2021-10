CCOO considera "desproporcionat" exigir la vacunació obligatòria als treballadors, en resposta a la proposta de PIMEC de suspendre de sou i feina els empleats sense el certificat covid. El sindicat considera que les declaracions del secretari general de la patronal, Josep Ginesta, "no són raonables en aquest moment" i creu que el plantejament de la confederació és "absolutament contrari" als drets fonamentals dels treballadors i no respon a un interès públic general. En aquest sentit, l'entitat ha recordat que, segons l'ordenament jurídic, la vacunació és "voluntària" i ha instat els governs català i espanyol a "no deixar-se pressionar" per les patronals i "salvaguardar" els drets dels ciutadans.

"No té cap sentit per a la protecció de la salut pública ni individual que les persones treballadores estiguin obligades a vacunar-se compartint espais amb clients, proveïdors o usuaris que poden no estar vacunats", ha manifestat el sindicat en un comunicat.

L'entitat ha recordat que l'obligatorietat de la vacunació només la poden dictar les autoritats sanitàries estatals en situacions d'urgència o necessitat, atenent també als principis d'idoneïtat i de proporcionalitat, i haurien d'obtenir la ratificació judicial, ja que impliquen la limitació de drets fonamentals.

En aquest sentit, el sindicat també ha assegurat que les xifres actuals de contagis, ocupacions d'UCI i defuncions evidencien que la pandèmia no està en el pitjor moment, ja que hi ha hagut moments de més urgència i necessitat on les vacunes ja estaven disponibles.

Per altra banda, CCOO ha afirmat que la situació a Espanya i Catalunya és diferent a la d'altres països de la Unió Europea, amb un nivell d'acceptació de les vacunes "molt elevat", i un percentatge de vacunació entre les persones d'entre 40 i 59 anys "millor" que la resta d'Europa.

El sindicat ha afirmat que la solució per a l'extensió de la vacuna no està en les mesures coercitives ni obligatòries, sinó en la difusió, la informació i el convenciment de la ciutadania. Una altra eina per a la contenció de la pandèmia en l'àmbit laboral és, segons el sindicat, el manteniment de les mesures bàsiques de prevenció com higiene, ventilació, distàncies de seguretat i l'ús de la mascareta.

"En un context com l'actual, on prima una prevenció de riscos d'escassíssima qualitat, ens sorprèn que la patronal estigui més ocupada en demanar obligacions per a les persones treballadores que limiten els seus drets fonamentals, que en el compliment de les obligacions empresarials que situa la Llei de Prevenció de Riscos des de l'any 1995", ha lamentat el sindicat.