L’escalada de la inflació està passant ja factura a les butxaques de les famílies a l’hora de comprar, pagar la llum i contractar serveis. Però en breu també començarà a encarir les quotes de les seves hipoteques per primera vegada en 15 mesos i ho farà notablement més ràpid del que es preveia fins ara. Així es desprèn de la previsió d’evolució de l’euríbor que el mercat fa servir actualment i que inclou que l’índex de referència per a la majoria d’aquests crèdits pugi de forma més pronunciada fins a entrar en positiu el juliol de 2024 per primera vegada des de febrer de 2016, quan a finals d’agost es preveia per a la tardor de l’any 2025, a principis d’any s’esperava per a finals del 2027 i a la tardor de l’exercici passat s’augurava per al 2031.

Els inversors intenten sempre anticipar el comportament futur del mercat per maximitzar els seus guanys, de manera que la seva previsió sobre l’euríbor està subjecta a variacions constants, ja que depèn del fet que les variables econòmiques, i en conseqüència la política monetària del Banc Central Europeu ( BCE), evolucionin com esperen. En qualsevol cas, des de finals de l’any passat totes les revisions han estat a l’alça perquè la pandèmia ha impactat en l’activitat econòmica menys del que es temia, al que s’ha sumat el fantasma d’una inflació alta més persistent del previst.

La raó que el mercat esperi una pujada de l’euríbor més ràpida que fa un mes rau, així, en què el fort repunt de l’IPC a les economies avançades ha encoratjat una creixent expectativa que els bancs centrals es vegin obligats a endurir la seva política monetària abans d’allò augurat -i del que ells mateixos haguessin volgut- per contenir la pujada dels preus i evitar així que la recuperació descarrili. El BCE insisteix que es tracta d’un fenomen inflacionista transitori a causa de la reobertura de l’economia, però molts analistes no ho comparteixen i el Fons Monetari Internacional (FMI) acaba d’advertir les autoritats monetàries del món que «han d’estar preparades per actuar amb rapidesa si els regs es materialitzen ».

Finançament més car

No es tracta, amb tot, que el BCE hagi d’apujar els tipus oficials aviat. La seva presidenta, Christine Lagarde, va donar a entendre recentment que el primer encariment del preu dels diners des de juliol de 2011 podria retardar-se fins el 2024 o fins i tot el 2025. No obstant això, el banc central de l’euro té una reunió clau al desembre en què s’espera que decideixi el ritme en què reduirà les seves multimilionàries compres de deute públic i privat.

Aquestes adquisicions retallen les diferències entre les primes de risc dels països (risc d’impagament a ulls del mercat), el que per part seva redueix el cost d’obtenir finançament i, per tant, empeny la inflació cap amunt en incentivar l’endeutament i la demanda. L’expectativa que aquestes compres es redueixin més ràpid del previst explica la pujada de les previsions sobre l’euríbor.

A partir de novembre

Les quotes hipotecàries, així, començaran a pujar previsiblement al novembre. Si es compleixen els actuals auguris del mercat, l’euríbor pujarà 0,57 punts percentuals fins al desembre de 2024, davant els 0,35 punts que s’esperaven al tancament d’agost. L’euríbor pujarà de mitjana 0,13 punts percentuals l’any que ve respecte el 2021, 0,17 punts el 2023 respecte el 2022, i altres 0,17 punts el 2024 respecte el 2023.