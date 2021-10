La 47a edició de la Setmana Mundial del Mediador d’Assegurances commemora els quaranta anys de campanyes publicitàries amb diverses activitats organitzades al llarg d’aquesta setmana amb una edició en format digital. Promoguda pel Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona, l’edició d’enguany portarà com a temàtica principal la publicitat, amb una exposició a la Universitat de Girona (UdG) com un dels elements principals.

La primera de les activitats es realitza avui des de l’aula de formació del Col·legi, on es portarà a terme una conferència tècnica en format «Webinar» on intervindran Gonzalo Iturmendi, secretari general d’AGERS (Associació Espanyola de Gerència de Riscos i Assegurances), i Ana Ruiz, directora de riscos i assegurances, que porta per títol «La gestió de riscos a l’era postcovid». En finalitzar es podrà mantenir un col·loqui amb els ponents.

Un dels elements més destacats de l’edició d’enguany és l’exposició programada al Claustre de Sant Domènec de la Universitat de Girona per commemorar els 40 anys de campanyes publicitàries del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona. La mostra, que es podrà visitar fins al 5 de novembre, servirà també per impartir una classe als estudiants de comunicació de la Facultat. L’acte institucional de la Setmana es portarà a terme a l’Hotel Palau de Bellavista el dijous 21 d’octubre, en format plató de televisió i es retransmetrà pel canal de YouTube del Col·legi. Durant l’acte, el periodista Jordi Grau farà una entrevista al periodista i gestor d’empreses culturals Jordi Sellas i Ferrés, sota el títol «La cultura digital, un canvi de paradigma en la publicitat».

Tot seguit, es farà l’homenatge als mediadors veterans, el reconeixement als 50 anys de col·legiat, a més del lliurament del Premi Sol, guardó de caràcter anual que distingeix l’entitat, organisme o institució nacional o internacional que ha destacat per la seva tasca d’enfortiment i defensa de la figura del mediador d’assegurances.

«És una setmana que ajuda a transmetre a la societat la imatge de servei i professionalitat del mediador d’assegurances. Un lloc d’intercanvi de pensaments, opinions professionals, personals i, si més no, un lloc per relacionar-se els mediadors d’assegurances, les entitats asseguradores, els pèrits, i els representants de la societat civil gironina i del món empresarial», assegura el Col·legi en un comunicat.