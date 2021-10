Els experts en distribució asseguren que el futur dels supermercats regionals està assegurat a Espanya. La pandèmia va reforçar el paper de cadenes amb implantació en una o dues comunitats autònomes, com Bon Preu o Consum, per exemple, per davant de grans cadenes nacionals i internacionals (Mercadona, Carrefour, Lidl, etc). El retorn a la normalitat ha evidenciat que el seu paper s’ha vist reforçat malgrat que han perdut en conjunt tres dècimes de quota de mercat enguany.

Els consumidors postpandèmics compren més a prop, no només des d’un punt de vista geogràfic, també es decanten per adquirir productes de la zona. L’aliment Km0 s’assenta en totes les cadenes, però les diferències d’hàbits de consum entre diferents zones d’Espanya es deixa notar més en el pes de les cadenes regionals de supermercats, que en conjunt suposen més del 14,2% de quota, només per darrere del líder Mercadona, que es reforça amb el 24,8% del mercat, segons Kantar. Però Mercadona està atenta a la competència de les petites i no tan petites cadenes que es cenyeixen al seu territori natural i no cedeixen quota.

La clau de l’èxit d’aquestes cadenes és establir llaços intangibles amb els seus clients, de la mà d’una oferta de productes subtilment adaptada. Amb la pandèmia, les limitacions de mobilitat i el tancament de la restauració van afavorir la proximitat en el comerç, i en aquesta batalla les cadenes regionals van arribar a tenir un 26,2% de quota i la venda en línia d’alimentació va aconseguir el 3,1%.

Passat el pitjor de la pandèmia, les cadenes regionals han perdut aquests percentatges però han guanyat rellevància. Les anunciades guerres de preus s’han enquistat en un sector en el qual o es competeix també en preus o el consumidor té múltiples opcions vàlides per a fer la compra. Els experts preveuen que els líders continuaran guanyant pes en la recta final de l’any, però més per obertures de noves botigues que per una major eficiència.

Per a Ignacio García Magarzo, director general de la patronal de supermercats Asedas, Espanya mostra un sector de la distribució amb trets exòtics o molt diferents al d’altres països d’Europa, com el gran pes de les cadenes regionals i una gran diversitat d’hàbits de consum entre diferents zones. Un cas únic a Europa és el cas de València en el qual tres cadenes valencianes lideren els tres llocs del sector de la distribució d’alimentació (Mercadona, Consum i MásyMás). Però a Catalunya, per exemple, conviuen cadenes com Bon Preu, Condis, Caprabo, Supsa, Keisy, Ametller... amb incidència clara en les zones d’influència dels seus establiments.

Espanya aglutina diferències en la manera de consumir, sigui per hàbits de consum, cultura o efecte de la pròpia meteorologia, cada cadena té un marge de maniobra determinat per a adaptar-se al client. El president de Mercadona, Juan Roig, va reconèixer en la presentació de resultats de l’any passat que era necessari donar un cop d’efecte en la millora de la qualitat de determinats productes per a fer front a la competència de les cadenes regionals. I és que comprar més als proveïdors es converteix en una arma de doble tall. Comprar més suposa a vegades comprar-ho tot. Mercadona compra més i pot comprar més barat, però pot tenir dificultats a assegurar nivells de qualitat homogenis per a totes les botigues, especialment en productes frescos. Així, el líder de la distribució a Espanya és territori d’oferta i qualitat a bon preu, però la venda del producte més acaronat pot donar-se també en una altra mena de supermercats més vinculats a la proximitat.

Reactivar estratègies

«Els supermercats regionals hem d’espavilar per no perdre quota de mercat», va reconèixer el director general d’Ametller Origen, Josep Ametller, en la presentació del Agroparc Penedès, que proposa invertir 180 milions d’euros en un nou model d’integració vertical en el sector de l’alimentació, amb producció, elaboració i comercialització integrada en un mateix «hub» agroalimentari a Gelida.

El creixement de la compra ‘en línia’ s’ha multiplicat des de l’inici de la pandèmia, segons dunnhumby: l’abril de 2020 les vendes a través de comerç electrònic van créixer un 302%, mentre que el lliurament a domicili va augmentar un 67% al llarg de tot l’any.