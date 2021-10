L’autoritat sanitària estatunidenca (FDA) ha aprovat un medicament de la farmacèutica Esteve, amb planta a Celrà, per tractar el dolor agut en adults, un fàrmac que és el primer producte de recerca pròpia d’aquesta companyia que es comercialitzarà als Estats Units. Seglentis (celecoxib i clorhidrat de tramadol) és un fàrmac desenvolupat per l’equip d’I+D d’Esteve, el primer de la seva classe per al tractament de dolor agut en adults. Ofereix una nova opció de tractament del dolor agut alineada amb l’analgèsia multimodal, actualment considerada l’estàndard d’atenció per al control del dolor.

Staffan Schüberg, conseller delegat d’Esteve (amb seu a Barcelona i plantes també a Mèxic, Xina i Alemanya), ha afirmat que la companyia està «molt orgullosa» per aquesta fita, ja que «suposa el reconeixement als nostres esforços diaris per satisfer les necessitats dels pacients i abordar els desafiaments actuals del tractament de dolor agut».