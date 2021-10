26 de juliol de 2020, onze de la nit: "Jo, Ibai Llanos Garatea, de 25 anys, resident a Barcelona, em comprometo a donar 6.000 subscriptors al canal de Papo MC si el dia 26 de juliol de 2021 no peso 90 quilos o menys".

Mateix dia, tan sols un quart d'hora després: "Jo, Papo MC, em comprometo al fet que si el 26 de juliol de 2021 no peso 90 quilos o menys, donaré 6.000 subscriptors al canal d'Ibai".

La apuesta más grande de mi vida.... pic.twitter.com/yGHWCRQJzI — Papo MC (@PapoMcArg) 26 de julio de 2020

Papo MC —el nom artístic d'Alejandro Andrés Lococo— és un raper i influencer argentí. En el moment de tancar el tracte, Papo MC pesava 130 quilos i Ibai Llanos (natural de Bilbao i un molt popular streamer espanyol), entorn de 150. Havia arribat a superar els 160. Tots dos es van apostar baixar a 90 quilos en un any a canvi de 6.000 subscriptors, l'equivalent a 30.000 euros. El 27 de juliol de 2021, quan van resoldre l'aposta, Papo MC pesava 87,5 quilos i Ibai Llanos 130.

"No peso 90, però estic en un dels millors moments en els quals he estat mai", va afirmar el basc. "He perdut entre 18 i 20 quilos. Sento que haig de pujar al següent nivell per acostar-me als 100". Tot seguit, Papo MC va treure un enorme xec amb els 30.000 euros —que, segons va dir, a l'Argentina donen per a un pis de dues habitacions— i Ibai el va felicitar. "'Está pagao'. Acabo de perdre 30K. Des d'aquí la meva enhorabona i felicitacions a Papo".

Durant els primers mesos de dieta, els seguidors d'Ibai van poder veure el seu compromís amb iniciar una vida saludable, esport i alimentació inclosos, i les seves dificultats per abandonar el menjar porqueria. Amb la naturalitat que el caracteritza i que l'ha convertit en un ídol al nostre país, Llanos va narrar el difícil que era per a ell eliminar de cop el sucre, la brioixeria industrial i els plats processats.

El jove, segons va explicar, sempre va poder menjar el que li va donar la gana i mantenir-se en forma perquè jugava a futbol tots els dies. "Era igual que em mengés un McDonald's un dissabte i un Burger King un dijous, perquè sempre gastava més del que consumia". Quan va deixar de fer-ho, va començar a engreixar. I quan va voler recuperar la figura es va adonar que no era gens fàcil.

"Imagineu-vos el difícil que és per a una persona que probablement té addicció al sucre i al menjar processat que, de sobte, tot això li ho eliminin de cop. És més difícil del que sembla. Tens ansietat per menjar. El teu cos et demana sucre perquè li dones sucre tota l'estona. Et demana merda. Et demana coses que no estan bé per a una dieta. Sí que està bé menjar-te una pizza o un dúrum, però està bé menjar-ho de tant en tant, no cada dia (...) Jo vaig a la cuina, veig un dònut, una pizza o un batut de cacau i me'ls menjo. Ara el meu cos diu: 'Ibai, què m'estàs fent? Jo era feliç!' Doncs no, te'n vas a prendre pel cul", va explicar en iniciar la dieta.

Malgrat que Llanos, que no ha volgut fer declaracions a aquest diari, no s'ha tallat mai en mostrar els efectes nocius dels aliments processats i la brioixeria industrial, són moltes les marques de menjar poc saludable que el patrocinen.

Domino's, Cola Cao, Doritos, Milka (li va enviar un carregament de xocolata), Pepsi, Donettes, Grefusa, El Pozo King (marca d'hamburgueses i aperitius d'El Pozo) i, tot i que no entra dins de la categoria d'alimentació sinó de begudes, Mahou. En el seu recent Mundial de Globus —un campionat en el qual van participar 32 nois de tot el món al joc de no deixar caure un globus a terra— vam poder veure també a Mentos i a Oreo.

El jove ha marcat línies vermelles —per exemple, en una entrevista amb Jordi Évole va assegurar haver rebutjat publicitat de cases d'apostes, per enganxar als joves, i d'un banc, perquè en el futur podia desnonar— però ha justificat els patrocinis d'alimentació.

Fonts del sector de les agències d'influencers expliquen que Llanos mou tanta audiència que tria el que vol fer, i amb quines marques, i el que no. Assenyalen que un contracte anual amb ell pot oscil·lar entre els 300.000 i 350.000 euros, que se sumarien als ingressos que percep de Twitch, propietat d'Amazon: dos milions d'euros en els dos últims anys segons una recent filtració de la seva base de dades.

"Estem donant futbol en obert", va comentar després de retransmetre el primer partit de Messi amb el PSG. "Això té un preu que cobrim amb marques (...) A Movistar pagues 100 euros al mes i no és que no hi hagi publicitat, és que hi ha publicitat de vins i cases d'apostes. Em sembla respectable, tot i que jo no ho faria. Però si t'estic donant el futbol gratis permet que hi hagi marques perquè jo no hagi de deixar-me 200.000 euros en un partit. I si m'haig de menjar un Donette, doncs me'l menjo".

"*Ibai és la gallina dels ous d'or. Ja explotarà. És incoherent, però a les marques els funciona", considera Mònika Jiménez, doctora en comunicació audiovisual per la UPC i investigadora sobre els efectes dels mitjans en els Trastorns del Comportament Alimentari. Encara que Llanos carregui contra el menjar porqueria per addictiu i perquè li impedeix aprimar-se, a aquestes empreses els encaixa publicitar-se amb ell. Els influencers arriben millor que ningú als joves. Són un filó.

"És com això d'Aitana, la cantant d'OT, amb McDonald's. Ella va reconèixer que no podia menjar-se el seu propi menú per ser celíaca", afegeix Jiménez. "No sé si McDonald's ha respost, però ells llancen la campanya, assumeixen la crisi i ja està. Per a un cert públic té tot el sentit del món publicitar-se amb influencers. És més efectiu que la televisió".

A Aitana li van ploure crítiques per promocionar un menú de 1.510 quilocalories. "Fa falta que es freni la promoció de productes malsans per part de famosos", va escriure el nutricionista Julio Basulto.

Espanya és el segon país de l'OCDE amb major taxa d'obesitat infantil: un 18% entre nens de 7 i 8 anys, només per darrere de Xipre, raó per la qual nutricionistes i especialistes en salut pública demanen que es reguli la publicitat d'aliments poc saludables.

Des d’Arena Media, l'agència de comunicació que ha ideat les campanyes de Domino's amb Llanos i amb altres influencers com Rubius, WillyRex, Lolito i Vegetta, reconeixen que l'aparició de la pizzeria en la Nit de Cap d’Any del basc va tenir una repercussió "bestial". I que la idea que ell i els seus companys creessin una pizza pròpia —mesos abans que Aitana fes el mateix amb McDonald's— va ser una altra bomba.

"És una acció ad hoc per a Domino's que va més enllà de la comunicació. És crear un producte. Va suposar moltes hores de treball", explica en declaracions a El Periódico de España Íñigo de Luis, director d'estratègia d'Arena Media. "L'abast va ser brutal, per la presentació de la pizza a Twitch i per la conversa que va generar, no tan sols en anunciar-ho sinó a través de cada consumidor que compartia la pizza. Podem dir orgullosos que aquest primer cap de setmana va ser la pizza més venuda".