L’empresa gironina Metalquimia invertirà entre dos i tres milions d’euros per crear un centre d’innovació a Beuda (La Garrotxa). Les obres començaran a principis del 2022 i la idea és que finalitzin i l’espai sigui operatiu per a finals d’any. Aquest centre s’edificarà rehabilitant una masia del segle XV i estarà dissenyat per acollir retirs de grups empresarials i fundacions socials per realitzar tallers i dissenyar noves estratègies corporatives. Així ho confirmen fonts de Metalquimia, que estan pendents del vistiplau final dels municipis implicats per iniciar les obres.

A principis de l’any que ve començaran les obres per construir i habilitar un espai que fa vuit anys que s’està gestant al cap de Josep Lagares, el president executiu de Metalquimia. La idea, segons explica, és rebre retirs de grups per desenvolupar processos creatius. Plantejar un problema i buscar-li una solució. Per a això les estades seran d’una setmana i hi haurà una llista d’espera per apuntar-se. Només acceptaran aquells projectes que des de la Fundació Metalquimia considerin que aporten valor social i per a les fundacions o entitats no lucratives no portarà cap cost.

Metalquimia promou des de fa anys la seva fundació per a la «Creativació», un neologisme que neix de barrejar ‘creativitat’ i ‘innovació’. Treballen principalment amb nens i joves i el 2020 van impartir cursos a 28.000 menors a les escoles catalanes. La Fundació Privada per a la Creativació va ser una de les parades del viatge organitzat aquest mes d’octubre per l’associació Femcat per promoure i donar a conèixer el talent empresarial català i les seves iniciatives socials. «Moltes vegades compartíem entre nosaltres la certesa que hi ha a Catalunya exemples de treball molt ben fet, que no es coneix o no es posa suficient en valor», va reivindicar la presidenta de Femcat, Elena Massot.

L’esmentat recorregut de dos dies per la província de Girona, en el qual van participar uns 40 empresaris associats a Femcat, va consistir en la visita de cinc entitats o empreses per conèixer la seva obra social. Metalquimia en va ser una, juntament amb la Fundació Girona-Est, Unió Esportiva Olot, Noel Alimentaria i Comexi. Femcat organitza cada dos anys, des del 2007, un viatge de ‘benchmarking’, que habitualment està dedicat a conèixer iniciatives a l’estranger de diversa índole, però aquest any, a causa de la pandèmia, s’ha centrat en projectes catalans.

Donar a conèixer aquestes iniciatives per promoure la cohesió social va ser l’eix temàtic del viatge d’aquest any. Des de la Fundació Girona-Est, per exemple, incentiven la integració dels menors del barri i la prevenció del fracàs escolar mitjançant els esports col·lectius –com el futbol o el bàsquet, en col·laboració amb la Fundació de Ricky Rubió– o grups musicals. En la Unió Esportiva Olot van explicar com destinen un terç del seu pressupost, pròxim al milió d’euros, a iniciatives per a col·lectius vulnerables i cultivant en la seva filosofia de club posar en la mateixa balança l’esport i el compromís social. I en societats empresarials com Noel Alimentària, Comexi i Metalquimia, van plantejar el repte de la successió generacional en les empreses familiars i com compaginar el creixement empresarial amb la vinculació amb el territori i les relacions laborals de qualitat.