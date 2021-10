L'empresa càrnia Noel ha posat en marxa la nova planta a Olot dedicada a l'especejament, envasament i congelació de carn i derivats del porcí amb una inversió de 35 milions d'euros. L'espai, de 16.345 metres quadrats, ha començat a operar aquest mes d'octubre i ho anirà fent de manera progressiva fins a principis del 2022, quan està previst que les instal·lacions estiguin a ple rendiment. El projecte, a més, suposarà la creació de 200 nous llocs de treball i té com amb l'objectiu d'impulsar la divisió de productes frescos de la companyia. La producció de productes filetejats i elaborats frescos es mantindrà en les actuals instal·lacions que Noel té al municipi dedicades a aquest tipus de productes i que, a la vegada, comptaran amb més espai.

La nova planta, una de les més avançades d'Europa en el seu sector, està distribuïda en dos nivells. La planta baixa, que acull, principalment, la zona de producció i compta amb sala d'especejament, cambres de canals i pernils, i molls d'expedició per a productes frescos; obrador, cambra i magatzem, per a l'envasament; i cinc túnels de congelació, cambres de congelació amb capacitat per a 4.000 pallets, i molls d'expedició per a productes congelats. En la primera planta és on se situen les oficines, i la resta dels espais repartits entre els dos nivells acullen el menjador per a empleats, vestuaris i zones de manteniment, entre altres instal·lacions.

Per a la seva construcció, a més, l'empresa ha prioritzat la col·laboració de proveïdors locals. Això ha fet que més d'un 50% de la inversió total se l'hagin endut empreses del territori. A aquesta dada s'hi afegeix la creació d'uns 200 llocs de treball, que s'hi aniran incorporant en els propers quatre mesos.

Tecnologia 4.0

Les noves instal·lacions estan equipades amb tecnologia industrial 4.0 i compten amb totes les mesures i protocols necessaris. A més, la nova planta, igual que els altres centres de producció del grup, s'ha projectat tenint en compte el benestar dels empleats amb espais més amplis, plataformes regulables o cintes frontals de transport per evitar rotacions repetitives, entre d'altres. En total, en aquestes mesures s'hi han destinat uns 2 milions d'euros.

Apostant per la sostenibilitat

Finalment, el disseny i la construcció de Noel Olot, així com la planificació de la seva activitat, també s'han dut a terme amb la voluntat de "minimitzar" l'impacte en l'entorn. Per això, el nou edifici s'ha plantejat des de l'òptica de la sostenibilitat.

En termes d'eficiència energètica, s'han instal·lat 4.974 metres quadrats de plaques fotovoltaiques que generaran 983.446 kWh a l'any destinats a autoconsum, detectors de presència, sistemes de ventilació mecànica, s'ha incrementat la capacitat dels bescanviadors de calor per a reduir el salt tèrmic, s'han instal·lat recuperadors de calor a la descàrrega dels compressors i, en la refrigeració de l'oli amb un dipòsit d'acumulació de calor, s'han habilitat sistemes d'assecat de caixes per centrifugació, il·luminació de baix consum i equips de màxim rendiment energètic.

Així mateix, s'aplica un estricte control sobre el desaprofitament de l'aigua mitjançant sistemes generals de reducció del consum i sistemes de descalcificació; s'ha dissenyat un pla de gestió de residus específic i, a més, la planta disposa de carregadors de vehicles elèctrics i places d'aparcament per a bicicletes, per als empleats que es desplacin en aquest mitjà de transport.

Per a la construcció de la fàbrica s'han prioritzat materials amb etiqueta verda, reciclats i de proximitat. A nivell estètic i operatiu, els exteriors de l'edifici s'han dissenyat per a aconseguir la "màxima integració" en l'entorn i el "mínim impacte visual".

"Un pas endavant"

El director general de Noel, Joan Boix, assegura que amb la posada en marxa de la nova planta podran continuar "reforçant" la seva presència a Espanya i consolidar-se "en els més de 66 països" on estan presenta, a més de "valorar l'entrada a nous territoris". "És un pas endavant que ens permetrà optimitzar la producció i ser més competitius en un mercat cada vegada més exigent. A més, sumat al nostre projecte de granges pròpies, disposarem d'un control absolut de la traçabilitat de la matèria prima", remarca Boix.