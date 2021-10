Un total de 8.225 empreses han sol·licitat al Departament de Treball renovar el seu expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), poc més de la meitat dels expedients que estaven oberts a finals de setembre. Després de la nova pròrroga de les ajudes per als ERTO de la Covid, les companyies amb un expedient obert tenien fins al 15 d’octubre per tornar a presentar la documentació davant l’autoritat laboral per a la seva renovació. Vuit de cada deu expedients es concentren a la província de Barcelona.

Les dades recopilades pel Departament de Treball no inclouen quants treballadors es veuran afectats per aquests 8.225 expedients. Segons xifres de la Seguretat Social, a Catalunya hi havia a finals de setembre 14.916 ERTO en actiu que afectaven 47.949 treballadors.