La jornada inaugural de l'esdeveniment EnlightED sobre innovació educativa, presidida aquesta tarda pel rei Felip VI i amb presència de la ministra d'Educació, Pilar Alegría, ha estat el marc elegit pel president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, per a anunciar la posada en marxa d'un Hub mundial d'Innovació i Talent que, segons fonts de la companyia, constitueix “una aposta seva molt personal per liderar el nou món digital”.

Distrito Telefónica convertirà els seus 140.000 metres quadrats en una xarxa d'edificis intel·ligents i connectats entre si per a optimitzar l'intercanvi d'informació i tecnologia. El projecte, que tindrà capacitat per a formar cada any a 100.000 persones en noves habilitats digitals, compta amb una inversió prevista de 100 milions d'euros fins a 2024, any en què Telefónica celebrarà el seu centenari.

Al final d'una conversació mantinguda entre el president de Telefónica i el tenista Rafael Nadal, va prendre la paraula el monarca per a preguntar "com incorporar innovació i com detectar talent en la nostra societat". Álvarez-Pallete va assegurar que "l'oportunitat que tenim amb la revolució tecnològica és que el talent floreixi" i va advocar perquè "el talent tingui la millor innovació per a poder avançar".

Álvarez-Pallete creu que "el futur és present i es juga en el terreny de la innovació i el talent, perquè és aquí on es transformen les vides de les persones. I Telefónica vol redoblar la seva aposta pel futur i per les persones amb el Hub mundial d'Innovació i Talent".

La iniciativa vol consolidar a Telefónica com a líder de la digitalització. "La nostra aposta implica convertir la nostra pròpia seu en un gran centre neuràlgic on es connectarà el lideratge d'Espanya en el disseny i creació del nou món digital", ha subratllat Álvarez-Pallete.

Un centre pioner

L'objectiu de Telefónica és crear un projecte innovador amb el qual donar una resposta global a les necessitats de la societat digital. "Serà el hub líder de la companyia líder", ha afegit Álvarez-Pallete. El nou centre està cridat a exercir com a punt d'atracció de talent i serà pioner pel seu concepte i les seves dimensions, la qual cosa reafirmarà el paper de Telefónica com a referent en innovació. A més, situarà a Espanya a l'avantguarda mundial en atracció i desenvolupament de tecnologia i professionals d'alta qualificació.

Els edificis de Distrito Telefónica es convertiran en un gran centre interconnectat i dedicat, principalment, a la tecnologia 5G, la intel·ligència artificial, la fibra òptica intel·ligent, l'edge computing, els algorismes de deep learning, l''Internet de les Coses', el cloud, la ciberseguretat i el blockchain. Equipat amb aquestes tecnologies, serà un centre orientat "no sols per a albirar el futur, sinó per a construir-lo", ha assenyalat el president de Telefónica.

El Hub acollirà, en la seva etapa de llançament, uns cinquanta desenvolupaments tecnològics de primer nivell amb experiències basades en holografies, gamings, robots, automòbils connectats, drons, seguretat d'última generació i els últims avanços en l'anomenada "aula híbrida".

El centre inclourà projectes disruptius com l'Experience Tank, un centre per a compartir l'última tecnologia, o el Laboratori Wayra, una plataforma que brinda a les startups desenvolupament en àmbits com la sanitat o la indústria.

Innovació i talent "són vectors clau per al progrés i el benestar d'Espanya, fonamentals per a reduir les desigualtats, crear llocs de treball i situar al nostre país en els llocs de cap d'un món millor, més sostenible, més just i més inclusiu, on la col·laboració és el millor avantatge competitiu", ha conclòs Álvarez-Pallete.

L'anunci s'ha realitzat durant l'acte d'inauguració de la quarta edició d'Enlighted, el fòrum internacional d'innovació educativa promogut per Fundació Telefònica, IE University i South Summit.