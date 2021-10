La ministra de Transports, Raquel Sánchez, va anunciar ahir que el Govern tindrà a punt un sistema de pagament per ús de les autovies, de peatges, «d’aquí a pocs mesos» per tal de sotmetre’l a negociació amb agents socials, sectors econòmics i comunitats autònomes . «El primer és treballar en les anàlisis i estudis que ens permetin establir un sistema de tarifació que no generi greuges territorials, que sigui just i que estigui subjecte al consens, també amb les comunitats autònomes», va afirmar Sánchez a la roda de premsa posterior a la reunió de Consell de Ministres d’ahir al matí.

Amb aquest sistema de peatges o pagament per ús, el Govern busca obtenir recursos per al manteniment de les carreteres d’alta velocitat. El compromís assumit per l’executiu davant la Unió Europea és que estigui en marxa el 2024.

De fet, en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència consta com a objectiu que el projecte s’elevi al Consell de Ministres al segon semestre d’aquest 2021 per a una primera lectura i que s’aprovi al segon semestre de 2023. «No volem retardar la presentació, però encara tenim marge», va assenyalar la ministra de Transports en al·lusió a la data d’aplicació de la mesura, el 2024. Sánchez va assegurar que mesures d’aquest tipus ja existeixen a 24 dels 26 països de la Unió Europea.