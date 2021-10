La nova planta del grup d'alimentació Noel Alimentària d'Olot, dedicada a la divisió de productes frescos, s'ha posat en marxa a principis d'aquest mes després d’una inversió de 35 milions d'euros. Les instal·lacions, de 16.345 metres quadrats, es troben ubicades al polígon industrial Pla de Baix. Des del grup expliquen que la posada en marxa s'efectuarà de forma «progressiva» i que s’allargarà fins a principis del 2022, quan està previst que les instal·lacions operin a ple rendiment.

La nova planta té l’objectiu de ser un «gran impuls» per a la divisió de productes frescos de la companyia, ja que acull exclusivament l'activitat d'especejament, envasat i congelació de carn i derivats de porc. D'aquesta manera, Noel destaca que podran potenciar la fabricació d’alt valor afegit, «permetent-li aconseguir una major integració vertical en el sector i tenint un major control de la cadena de subministrament».

En un edifici distribuït en dos nivells, les noves instal·lacions de Noel estan equipades amb tecnologia industrial 4.0 i compten amb totes les mesures i protocols necessaris per garantir la «màxima qualitat i seguretat alimentària dels productes». Precisament, l’empresa assegura que la qualitat i la seguretat alimentàries són «pilars estratègics» en totes les seves àrees d'activitat, i pels quals l'empresa ha estat reconeguda amb l'obtenció dels certificats més exigents tant en l'àmbit nacional, com a internacional.

Per a la seva construcció, que es va iniciar el juliol de 2020, s'ha potenciat i prioritzat la col·laboració amb proveïdors locals. Calculen haver destinat de manera directa més d'un 50% de la inversió total a empreses del territori. Això, juntament amb la creació d'uns 200 nous llocs de treball que s'aniran incorporant progressivament en els pròxims quatre mesos, suposa un pas més en la «ferma aposta» de Noel per la ciutat d’Olot i per la comarca de la Garrotxa.

El director general de Noel, Joan Boix, declara que amb l’entrada en funcionament de la nova planta podran «continuar reforçant» la presència a Espanya i «valorar l’entrada a nous territoris». «És un pas endavant que ens permetrà optimitzar la producció i ser més competitius en un mercat cada vegada més exigent a nivell global. A més, sumat al nostre projecte de granges pròpies, disposarem d'un control absolut de la traçabilitat de la matèria primera que es destina no sols a la producció d'elaborats frescos, sinó també a altres divisions del grup com la unitat de negoci de xarcuteria», afirma Boix.

Finalment, el disseny i la construcció de Noel Olot, així com la planificació de la seva activitat, s'han portat a terme amb la voluntat de «minimitzar» l'impacte en l'entorn. En termes d'eficiència energètica, s'han instal·lat 4.974 metres quadrats de plaques fotovoltaiques que generaran 983.446 kWh a l'any destinats a autoconsum, detectors de presència i sistemes de ventilació mecànica, entre d’altres. Igualment s'aplica un «estricte control» sobre el desaprofitament de l'aigua mitjançant sistemes generals de reducció del consum, sistemes de descalcificació o protocols interns d'ús responsable.

Per a la construcció de la fàbrica s’han prioritzat materials amb etiqueta verda, reciclats i de proximitat. A nivell estètic i operatiu, els exteriors de l’edifici s’han dissenyat per a aconseguir la «màxima integració» en l’entorn i el «mínim impacte visual».