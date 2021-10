La ministra de Transports, Raquel Sánchez, va anunciar ahir que el Govern tindrà llest un sistema de pagament per ús de les autovies de peatge «en pocs mesos», amb la finalitat de sotmetre-la a negociació amb agents socials, sectors econòmics i comunitats autònomes. «El primer és treballar en les anàlisis i estudis que ens permetin establir un sistema de tarifació que no generi greuges territorials, que sigui just i que estigui subjecte al consens, també amb les comunitats autònomes», va afirmar Sánchez.

Amb aquest sistema de pagament per ús, el Govern pretén obtenir recursos per al manteniment de les carreteres d’alta velocitat. El compromís assumit per l’Executiu davant les autoritats europees és que estigui en marxa el 2024. De fet, en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència figura com a objectiu que el projecte s’elevi al Consell de Ministres en el primer semestre de 2021 i que s’aprovi al segon semestre de 2023.