Els preus de la cistella de la compra pugen mentre que els salaris pactats en els nous convenis es desinflen. Un còctel que inevitablement porta a la majoria de treballadors espanyols a assumir que enguany perdran poder adquisitiu. En paral·lel, a alguns empresaris els costa omplir determinades vacants en el segon país de la Unió Europea amb major taxa de desocupació. I és que mentre els sous perden poder de compra, el nombre de cadires buides aconsegueix màxims històrics en l’estadística disponible.

En un context encara d’incertesa i amb l’IPC a l’alça, els empresaris rebutgen plantejar increments per sobre de la inflació i els sindicats tenen pocs incentius per a acceptar xifres que asseguri n la pèrdua de poder adquisitiu. Conclusió: se signen pocs convenis. Ara mateix hi ha 6,1 milions de treballadors coberts per conveni vigents, quan en el 2019 aquest número ascendia a 11,3 milions. Segons les últimes dades disponibles, els sous per conveni creixen a l’1,4% de mitjana mentre la inflació acumulada des de principi d’any és del 2,2%. En paral·lel, les empreses espanyoles registren un rècord d’ocupacions vacants. Segons les últimes dades de l’Enquesta trimestral de costos laborals, a Espanya hi ha 119.212 llocs buits; el registre més gran de l’estadística disponible de l’INE.