La Cambra de Comerç de Girona ha assessorat diverses empreses de la demarcació de Girona per tirar endavant 40 projectes que han presentat als fons Next Generation. Els projectes són diversos com ara inversions en l'àmbit sanitari que ha sol·licitat la farmacèutica gironina Hipra o un projecte d'inclusió social d'habitatges per persones amb discapacitat que estaria al costat del monestir de Sant Daniel. El Grup Peralada també hi ha presentat el nou celler que inaugurarà l'any vinent amb l'objectiu de fomentar projectes turístics, de mobilitat i energia. La Cambra de Girona ha rebut més de 200 peticions per assessorar projectes i optar a la convocatòria de fons europeus.

En paral·lel als projectes que comencen a presentar els ajuntaments per optar a les subvencions dels Next Generation, les empreses ja treballen en inversions que volen finançar conjuntament amb les ajudes europees. La Cambra de Comerç de Girona ja ha rebut més de 200 peticions d'empreses del territori que volen presentar una candidatura a la subvenció amb alguns dels seus projectes. De totes les peticions, la Cambra ha ajudat a tramitar 40 projectes empresarials que s'ha presentat a les primeres convocatòries publicades pel govern espanyol. Un dels projectes més innovadors és el que presenta la Fundació Ramon Noguera amb la prioria del monestir mil·lenari de Sant Daniel de Girona. Es tracta d'un projecte d'habitatge i inclusió social que permetria donar pisos assistits a persones amb discapacitat en un espai annex al pati del monestir.

Per altra banda, el Grup Peralada amb seu al municipi alt-empordanès també ha presentat el projecte d'ampliació del celler als fons europeus. L'empresa preveu inaugurar les noves instal·lacions l'any que ve i ara demanarà finançament europeu per fomentar projectes de turisme, de mobilitat, energètics i de patrimoni arquitectònic. El nou espai està dissenyat pel despatx d'arquitectes RCR. El president de la Cambra d'Espanya ha visitat aquests dies les empreses gironines que opten al finançament europeu per conèixer de primera mà els projectes que presenten. José Luís Bonet ha detallat que la xarxa de cambres estar al servei de les empreses per ajudar-les en la transformació del model productiu amb l'ajuda de les subvencions dels Next Generation. Per Bonet, aquesta és una oportunitat per fer un salt cap a la modernitat empresarial i per això espera que arribin com més aviat millor.