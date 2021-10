Facebook planeja canviar el nom de l’empresa la setmana vinent, segons avança The Verge, que cita fonts internes de l’empresa coneixedores de l’assumpte. Una notícia que es produeix en plena pèrdua de credibilitat i de deterioració de la imatge de la xarxa social. Segons el mateix mitjà de comunicació, Mark Zuckerberg té previst abordar l’assumpte en la conferència anual Facebook Connect que l’empresa celebrarà el 28 d’octubre, encara que el nou nom es podria revelar abans.

El nou nom podria posicionar a Facebook dins d’una marca mare, que també inclouria a altres xarxes del grup com Instagram, WhatsApp o Oculus, apunta The Verge. Així mateix, la mesura s’emmarca en l’estratègia de Zuckerberg, que vol que Facebook sigui coneguda per alguna cosa més que per xarxa social, amb tota la part negativa que això comporta, i avançar cap al metavers: un espai cridat a derrocar els murs d’internet per transformar el futur.

A ningú se li escapa, no obstant això, que l’empresa es troba exposada enfront d’una de les pitjors crisis de la seva història. Durant el mes de setembre, el Wall Street Journal ha publicat una sèrie de recerques en les quals es destapa com el gegant de les xarxes socials ha maniobrat durant anys per a enganyar els seus usuaris i amagar el nociu impacte que té en la societat amb l’objectiu de continuar greixant el seu negoci.