En un entorn d’inversió tan complicat com l’actual, amb els tipus d’interès en baixos històrics, molts inversors tracten d’incorporar a les seves carteres un component bàsic de naturalesa senzilla. Mario González, Managing Director en Capital Group, ens parla del fons Global Allocation.

Per què invertir en aquest fons?

El Capital Group Global Allocation Fund (LUX) és un fons multiactiu senzill i basat en l’anàlisi bottom-up que pretén aconseguir tres objectius: el creixement del capital a llarg termini, la conservació del capital i els ingressos corrents, invertint en accions i bons, així com en altres valors de renda fixa de tot el món.

Avantatges d’un fons mixt?

En un món volàtil, molts inversors busquen l’equilibri. El creixement del capital és important, però també ho són la preservació del capital i els ingressos. No obstant això, la consecució dels tres objectius dels quals parlàvem requereix un enfocament flexible i integrat. L’accés a un ampli univers d’inversió és clau. Un enfocament multiactiu global exclusivament a llarg termini és una de les millors solucions per als inversors que persegueixen diferents objectius. Un fons que pot invertir simplement en accions i bons de tot el món està capacitat per a aprofitar les oportunitats més atractives allà on apareguin, limitant al mateix temps la volatilitat. Aquest enfocament també permet als inversors delegar les decisions d’assignació d’actius en gestors amb les habilitats i els recursos necessaris per a comparar els riscos i les recompenses entre les classes d’actius i les geografies. El resultat potencial? Una cartera ben diversificada que ofereix als inversors una forma prudent de captar el creixement amb un element de protecció a la baixa

Per a quina mena d’inversor està més indicat?

Gràcies al seu enfocament d’inversió a llarg termini, el fons podria ser una solució ideal per als inversors que busquen simultàniament creixement i resiliència.

Quina és l’estratègia del fons?

El fons està dissenyat com una cartera multiactiva a llarg termini sense una gran exposició a derivats exòtics o estratègies de superposició, i garantir la liquiditat dels actius és una de les principals consideracions. Inverteix en valors de renda variable i de renda fixa mundials d’alta qualitat que històricament han mostrat una baixa correlació. La seva estructura relativament senzilla dona lloc a una cartera fàcil d’entendre, amb una estabilitat relativa que podria ajudar en temps de volatilitat. La seva combinació d’actius es basa principalment en la selecció ascendent (bottom-up) de valors amb un enfocament en el valor relatiu, mentre que els punts de vista descendents també juguen un paper en el procés de construcció de la cartera. El fons reuneix totes les capacitats de gestió d’anàlisi de renda variable i renda fixa de Capital en una sola cartera. Quant a la cartera de renda fixa, l’enfocament en la protecció del capital i els ingressos s implica que els gestors de la cartera tinguin una exposició significativa als bons d’alta qualitat, que constitueixen el nucli de l’exposició a la renda fixa del portfolio. Això proporciona un sòlid ancoratge per a protegir el capital i mitigar la volatilitat del mercat de renda variable. En la cartera de renda variable, els gestors se centren en empreses amb un bon historial de creixement del capital a llarg termini i, en la mesura que sigui possible, que paguen i augmenten els seus dividends. L’exposició a l’efectiu del fons proporciona una certa protecció del capital contra les caigudes del mercat de renda variable, per a reduir la durada com a actiu de durada zero, i com a font de fons per a aprofitar ràpidament les oportunitats d’inversió quan sorgeixen.

Previsions?

L’augment de la vacunació permet que l’economia mundial rebi un impuls de la demanda reprimida d’una sèrie de béns i serveis, especialment en el sector del consum, la qual cosa podria provocar pressions inflacionistes a curt termini. Continuem especialment atents a les repercussions a curt termini de la inflació en les valoracions actuals de la renda variable, i a aquest efecte que tindrà en els mercats de renda fixa la possibilitat que es redueixi la política monetària, en contrast amb l’important estímul fiscal per a promoure el creixement continu. L’augment de la despesa dels consumidors beneficiarà probablement als sectors cíclics, inclosos alguns sectors financers, industrials, de l’energia i de viatges i oci. No obstant això, els motors de creixement secular romanen intactes. Els gestors se centren en oportunitats en empreses ben gestionades amb llargues trajectòries de creixement, en àrees com els semiconductors, la informàtica en el núvol, el comerç electrònic i l’atenció sanitària. Continuem buscant empreses amb preus atractius i amb potencial per a oferir un creixement durador i fluxos de caixa sostenibles, centrant-nos en oportunitats per als pròxims cinc a deu anys.