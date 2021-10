La multinacional nordammericadna Appspace va anunciar ahir la compra de Beezy, empresa fundada per l’emprenedor gironí Jordi Plana, que ofereix una plataforma que millora la comunicació interna i les dinàmiques de treball dins de les empreses. Entre els clients de Beezy hi ha bancs, indústries, i grans constructores.

Just abans de l’inici de la pandèmia, Beezy va tancar una operació que li garantia una injecció de capital d’uns 14,4 milions d’euros per part de la divisió bancària de mercats Goldman Sachs. L’objectiu era poder duplicar la plantilla -en aquell moment de 60 empleats- i consolidar l’obertura de seus a Singapur i Nova York, que se sumaven a les oficines que Beezy ja tenia a Barcelona i San Francisco.

«L’adquisició de Beezy per Appspace és realment emocionant, ja que la nostra oferta unificada soluciona els buits crítics en les tecnologies del lloc de treball i assenyala el final de les experiències de productes desconegudes en la forma en què les empreses es comuniquen amb els empleats i com els empleats es connecten i comparteixen informació», va dir Jordi Plana, CEO i fundador de Beezy en un comunicat difós per la companyia.

«Compartim la visió d’Appspace d’un lloc de treball realment connectat en què els empleats poden confiar en fer la feina, tot proporcionant una experiència completament personalitzada, independentment de la seva ubicació o dispositiu. Estem desitjant treballar amb l’equip d’Appspace i desbloquejar el valor de la nostra solució integrada a mesura que forjem junts un nou camí de transformació digital», va afegir l’emprenedor gironí.

Els orígens de Beezy cal buscar-los en Spenta, una empresa que Jordi Plana va impulsar des de Pujals dels Pagesos (Cornellà del Terri), que oferia serveis professionals de programari especialitzada en tecnologia Microsoft. Amb els anys es va traslladar a Barcelona i va aconseguir que diverses multinacionals i el sector públic confiessin en les seves solucions. Spenta creixia, i el 2009 va arribar a rebre el reconeixement de Microsoft com a millor partner mundial de sector públic.

Fa poc més d’una dècada, Plana i el seu equip van imaginar Beezy, una mena de xarxa social corporativa per millorar la comunicació interna dins les empreses. L’aposta de Plana el va portar a instal·lar la companyia a Califòrnia.