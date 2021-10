El BBVA va anunciar ahir la seva entrada en el mercat minorista italià amb un banc digital de nova creació que de moment només oferirà bàsicament comptes corrents i targetes, però no crèdits, dipòsits o altres productes financers. El grup ja comptava amb presència al país des de fa més de 30 anys en el negoci de banca majorista (finançament d’empreses), amb el que no ha hagut de demanar una fitxa bancària per a començar a oferir els seus serveis als particulars.

L’entitat ofereix als seus futurs clients la possibilitat d’obtenir fins a 180 euros. Així, el primer mes els retornarà el 10% de totes les compres que facin, amb un màxim de 50 euros; els següents 12 mesos l’1%, amb un màxim de 30 euros; i a més rebran 20 euros per cada persona que convidin i s’obri un compte, amb un màxim de 100 euros. L’amic convidat que es faci client també rebrà 10 euros.