CaixaBank ha guanyat per sisè any consecutiu el premi a «Millor Banc digital en banca de particulars a Espanya» en els World’s Best Consumer Digital Banks Awards de Global Finance. Enguany també han estat guardonats amb el premi a «Millor disseny web en banca de particulars a Europa Occidental 2021» i «Millor aplicació mòbil en banca de particulars a Europa Occidental 2021». Des de CaixaBank asseguren que són l’entitat financera d’Espanya amb la més gran base de clients de banca digital. Actualment, el 70,6% dels clients de CaixaBank a Espanya són digitals, segons dades del juny del 2021. A més aquest any també han llançat la seva nova web corporativa. Per altra banda calculen que de tots els clients digitals de CaixaBank, el 42% ja ho són només de mòbil.