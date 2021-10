La vicepresidenta econòmica del Govern, Nadia Calviño, va fer ahir una crida als representants sindicals i empresarials a «treballar intensament en les pròximes setmanes» per acordar abans de Cap d’Any «un paquet equilibrat» de mesures de reforma del mercat laboral orientades a simplificar la contractació i generalitzar la contractació indefinida per acabar amb la «xacra de la temporalitat», així com a desenvolupar un nou mecanisme permanent dels ERTO i «un marc equilibrat i just de negociació col·lectiva i de regulació dels subcontractes».

Així ho va transmetre Calviño durant la seva intervenció en la jornada d’obertura del 12è Congrés que el sindicat CCOO celebra des d’ahir fins al dissabte, en el qual l’actual secretari general, Unai Sordo, serà reelegit per al seu segon mandat (no s’ha presentat cap candidatura alternativa).

La vicepresidenta es va referir al salari mínim interprofessional (SMI) i al compromís del Govern de situar-lo en el 60% del salari mitjà en 2023. No obstant això, va fer valer la pujada de l’SMI del 30% ja impulsada per l’actual Govern, fins als 965 euros per 14 pagues o «1.025 euros en 12 pagues, que és com es mesura en el context internacional», va aclarir.

Agenda de diàleg social

El Congrés de CCOO se celebra enmig d’una intensa agenda de diàleg social que sindicats, patronal i Govern han de culminar abans que finalitzi l’any, d’acord amb els compromisos derivats del Pla de Recuperació. Així, les taules de diàleg afecten la reforma laboral i de les pensions així com a la pròxima negociació de l’SMI per a 2022. «Dos mesos i una setmana donen per a molt», va dir Sordo en roda de premsa. «Sí o sí en les pròximes setmanes la reforma laboral es veurà modificada i espero que es vegi modificada en un sentit favorable per als interessos dels treballadors», va afegir.

Representants del Govern, el secretari general d’UGT, Pepe Álvarez, i el president de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, van ser convidats a intervenir en la jornada d’obertura del Congrés de CCOO. Per part del Govern, el president del Govern, Pedro Sánchez, ho va fer de manera telemàtica, des de Brussel·les. A més, eren presents a l’auditori la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero i el ministre d’Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, que va ser diana d’alguns dels advertiments llançats des de la tribuna pels representants sindicals. La titular de Treball, Yolanda Díaz, va ser convidada a la sessió de clausura.

«Diguem-ne com en diguem, però necessitem derogar les reformes laborals que es van produir durant la crisi anterior» va dir el líder d’UGT, minuts abans de la intervenció de Calviño. Álvarez també va deixar un missatge per a Escrivá: «No negociarem un sistema complementari de pensions, encara que sigui públic, dins del Pacte de Toledo, perquè el que volem és un sistema suficient de pensions públiques».