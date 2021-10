Sol, platja i dieta mediterrània. Aquests tres ingredients integren el «top ten» de raons per les quals milers de turistes internacionals trien Espanya com a lloc de vacances cada any. I formen part, també, de la llista de factors que fan que Espanya, o, per ser més exactes, algunes ciutats espanyoles, despuntin com a pols d’atracció de talent i innovació. No és casualitat que en els últims mesos multinacionals tecnològiques com Amazon, Google, Vodafone, Oracle, IBM o Microsoft hagin optat per la geografia espanyola per ubicar centres de cloud, ciberseguretat, intel·ligència artificial o R+D+I.

També consultores com Accenture, Deloitte o Indra han anunciat recentment la creació de nous espais d’innovació i desenvolupament tecnològic. I, en paral·lel als moviments de les grans companyies, de la mà d’incubadores, acceleradores i parcs tecnològics, està en plena efervescència un creixent ecosistema de start-ups, que ha multiplicat per cinc l’emprenedoria innovadora d’Espanya des de 2015 i arriba ja a un valor de 46.000 milions, segons l’informe Spanish Tech Ecosystem, promogut ASCRI, Endeavor, ENISA, Kibo Ventures i l’Alt Comissionat per a Espanya Nació Emprenedora.

És factor de pes per ser una ciutat «tech friendly» la qualitat de vida, plasmada no només en un clima amable sinó també en l’oferta educativa, sanitària o d’oci. També ho és el fet de comptar amb unes bones infraestructures de telecomunicacions i una orientació cap a la gestió eficient dels recursos.

I en un context en què la demanda d’ocupació qualificada a STEM (relacionada amb ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) supera àmpliament l’oferta, sobresurt la capacitat de generar, atraure i retenir talent.

Precisament la digitalització, el capital humà i la sostenibilitat ambiental són els tres àmbits en què Espanya surt ben parada en l’índex European Innovation Scoreboard 2021 que elabora la Comissió Europea. Aquests factors, juntament amb altres com una bona connectivitat, comunicacions globals o ser focus d’inversió en capital risc, han fet de Barcelona i Madrid els epicentres tradicionals d’activitat empresarial.

No obstant això, en aquestes recents apostes corporatives també apareixen Saragossa, Màlaga o València. «La concentració existeix, de manera que el fet que s’estiguin produint aquestes dinàmiques en aquestes ciutats és una cosa a destacar, perquè alguna cosa estan fent bé», apunta Aleix Pons, director d’Economia de la Fundació Cotec.

La tendència es replica en analitzar les empreses d’alt creixement o «gasela» -menys de cinc anys de vida, més de deu empleats i creixements anuals de facturació superiors al 20% en els tres últims exercicis-. «Quan posem el zoom territorial veiem coses interessants», assenyala Pons. En termes absoluts, hi ha quatre comunitats autònomes que concentren més del 65% d’aquestes «gaseles» (en el període 2017/2019): el 20% està a Madrid, el 15,6% a Andalusia, el 14,6% a Catalunya i el 12,7% a la Comunitat Valenciana.

Aprofitar els fons europeus

Segons s’extreu del Mapa del Talent autonòmic 2020, que ha estat elaborat en col·laboració amb l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE), hi ha una correlació molt clara entre innovació i creixement empresarial, i també entre el PIB per càpita d’una autonomia i la seva capacitat per gestionar el talent. És per això que des de Cotec fan una crida a una major difusió de la innovació i la digitalització, així com a un aprofitament eficaç dels fons europeus, de manera que també arribin a les pimes i tots guanyin.