És important reivindicar amb certa freqüència la rellevància que té el sector ramader per frenar la despoblació i accelerar la reactivació econòmica a zones despoblades que comencen a produir-se a totes les comunitats autònomes, com és el cas d’Andalusia Oriental. En la inauguració de la XXII Fira Agroalimentària de Huéscar (Granada) amb el 48 Concurs Subhasta Nacional de la Raça Ovina Segurenya, que es va tornar a reprendre amb format presencial després de la pandèmia, van participar el director general de l’Administració Local de la Junta d’Andalusia, Joaquín López-Sidro, i els presidents de la Diputació de Granada, José Entrena, i de l’Associació Nacional de Criadors d’Oví Segurenyo (Ancos), José Antonio Puntes.

López-Sidro va destacar que aquesta fira suposa un referent nacional i internacional per agrupar comerciants, empresaris i autònoms d’un sector que és fonamental a comarques com la de Huéscar per arrelar la població. Per la seva banda, Entrena va destacar la capacitat de creixement i la projecció internacional en la producció i comercialització de l’anyell segureny, que veu fonamental per a la reactivació econòmica i per frenar la despoblació de determinades zones. Per part seva, Puntes va reivindicar els ramaders com a part essencial pel que fa a la producció d’aliments, així com en la cura i gestió del territori, i va assegurar que no han deixat, malgrat les circumstàncies, ni un sol dia de treballar.