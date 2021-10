L’empresa gironina Grup Cañigueral, que opera sota la marca Costa Brava Mediterranean Foods, i la lleidatana Vall Companys han creat una societat conjunta per comprar la companyia Leridana de Piensos, que factura 90 milions d’euros l’any i té una capacitat de producció d’un milió de porcs anual.

Les dues empreses del sector carni i ramader han formalitzat el compromís de compra per un import que de moment no s’ha donat a conèixer. El procés, que encara es troba en una fase inicial a l’espera de realitzar una auditoria a Leridana de Piensos, es completarà en els mesos vinents.

Per executar l'adquisició, el grup Cañigueral i Vall Companys han creat una societat conjunta en la qual la primera té un pes del 60% i la segona ostenta el restant 40%. D’aquesta manera, la capacitat de producció de Leridana passarà al grup gironí, que ho gestionarà a través de la marca Costa Brava Mediterranean Foods.

L'operació s'emmarca dins l'interès de Cañigueral per dur a terme una integració vertical i passar a tenir també granges de porcs i no només fàbriques on es processa aquesta carn, per així controlar la baula anterior de la cadena de producció. En aquest sentit, expliquen que l'aliança amb Vall Companys es deu a l'experiència que té aquesta última en matèria d'integració vertical, ja que va dur a terme un procés similar en el passat. A més precisen que els porcs que surtin de Leridana de Piensos només seran computables a Cañigueral, a causa que és l'accionista majoritari.

Fundada el 1976 per la família Bellosta, Leridana és un dels productors més grans de porc a l’Estat. La companyia té una fàbrica a Alcoletge, granges porcines distribuïdes entre Catalunya i l’Aragó, així com un escorxador a Vallfogona de Balaguer. Exporta el 40% de la producció a països d’Europa, Àfrica i Àsia.

El Grup Cañigueral és un hòlding d’empreses familiar amb mig segle d’experiència, especialitzada en sacrifici i especejament. Es tracta d’una de les principals empreses càrnies de Catalunya. Sota la marca Costa Brava Foods, va ingressar 1.023 milions d’euros gràcies a les seves 15 plantes de producció. La companyia sacrifica 3,5 milions de porcs a l’any i produeix 400 milions de quilos de producte (carn fresca, congelada, elaborats, embotits i pernil) . El grup comercialitza el 70% de la seva producció a més de 50 països.

Per altra banda, Vall Companys és un grup familiar fundat el 1956 i que opera totes les etapes des de la granja fins al consumidor final. L’any passat van facturar 2.054 milions d’euros, gràcies a una producció de 83 milions de pollastres i 5 milions de porcs.