Poques vegades el Tribunal de Comptes era notícia, i menys solia ser-ho la seva renovació, sobretot quan coincidia amb la d’altres òrgans constitucionals, com el Tribunal Constitucional. Però els procediments relacionats amb el referèndum de l’1-O ho canvien tot. Tant, que es va posar el focus sobre la caducitat del mandat dels consellers actuals de l’òrgan fiscalitzador abans fins i tot que es produís. A la llista dels noms pactats pel PP i el PSOE per substituir-los només romanen dues conselleres i cap d’ells ha tingut cap relació amb el procés.

Entre els que deixaran el Tribunal de Comptes quan es produeixi la renovació efectiva, prevista per d’aquí a unes tres setmanes, hi ha l’exministra del PP Margarita Mariscal de Gante, que era a qui per torn hauria correspost l’enjudiciament de la peça la instrucció de la qual està a punt de concloure, la relativa a la despesa presumptament irregular realitzada per la Generalitat per a la divulgació a l’exterior de l’1-O, en la qual es va fixar una liquidació provisional de 5,4 milions d’euros que han hagut d’aportar els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont, l’exvicepresident Oriol Junqueras i altres 31 exalts càrrecs de la Generalitat.

Fins ara, de la fase d’instrucció s’ha encarregat la delegada instructora Esperanza García, que forma part dels treballadors del Tribunal de Comptes que no són triats pels partits, de manera que continuarà a l’òrgan fiscalitzador. La seva tasca en qualsevol cas està a punt d’acabar, perquè només falta comprovar que els avals aportats per ERC i pels propis encausats, en substitució dels de l’Institut Català de Finances (ICF), per als quals el Govern va crear el Fons Complementari de Riscos, són suficients per considerar aportada la quantitat fixada.

A més de Mariscal de Gante, tampoc seguiran al Tribunal de Comptes José Manuel Suárez Robledano, actual president de la Secció d’Enjudiciament, ni Felipe García ni Maria Antonia Lozano, que fins a la renovació continuaran sent els encarregats de resoldre els recursos que es presentin contra la decisió de la delegada instructora de rebutjar els avals de la Generalitat, encara que sembla difícil que els doni temps a fer-ho tenint en compte que algun es va presentar ahir mateix.

Socialistes afavorits

Fonts del Tribunal de Comptes van assenyalar que se seguirà treballant amb total normalitat fins que els nous consellers prenguin possessió del seu càrrec i assumeixin els procediments que els corresponguin. El flamant repartiment de consellers beneficia el PSOE davant el PP, en haver-se produït en una proporció de set a cinc a favor del partit en el Govern. Les dues conselleres que repeteixen, Enriqueta Chicano i Dolores Genaro, també van ser nomenades a proposta del PSOE el 2012. I Podem s’ha atribuït la designació de Luis Antonio Ortiz de Mendívil, que va ser advocat d’una exgerent del partit en el cas Neurona, en què s’investiguen diverses peces sobre el seu presumpte finançament irregular.