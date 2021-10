El sector aeri preveu una recuperació per aquest hivern, des d’octubre a març, del 2% dels vols, la qual cosa suposa la programació de 672.000 vols més, segons l’Associació de Línies Aèries (ALA). «Estem en l’inici de la recuperació. La tendència és bona, amb un hivern amb uns nivells de capacitat previs a la pandèmia, la qual cosa ens fa confiar que la recuperació es comenci a consolidar en 2022, però serà lenta», va afirmar el president d’ALA, Javier Gándara. L’associació també va advertir sobre la possibilitat que hi hagi problemes de congestió en el trànsit aeri europeu a mesura que es vagi recuperant els fluxos prepandèmia, amb el consegüent perjudici per a companyies aèries i passatgers.

Gándara va assegurar que ja el passat estiu va haver-hi retards per culpa de la gestió del trànsit, tot i el menor nombre de vols que hi va haver. Per això, va emplaçar al Govern a instar a la resta d’Estats de la UE a implementar com més aviat millor el Cel Únic Europeu (vols en línia recta en comptes d’en zig-zag) per possibilitar trajectes més directes, curts i amb menys emissions de CO₂. A més, va demanar a Interior que s’incrementi la dotació de Policia Nacional en els controls de passaports d’aquells aeroports amb major densitat de trànsit internacional.